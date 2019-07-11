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11 Temmuz 2019, Perşembe
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Granada'ya

Soldado Granada'ya

'den ayrılan Roberto , 'ya döndü. Marca gazetesi, 34 yaşındaki futbolcunun Granada ile yüzde 95 oranında anlaştığını yazdı. Soldado'nun ev baktığı, transferin kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi. Soldado, Fenerbahçe'de iki sezonda 19 gol, 11 de asist kaydetmişti.

'den ayrılan Roberto , 'ya döndü. Marca gazetesi, 34 yaşındaki futbolcunun Granada ile yüzde 95 oranında anlaştığını yazdı. Soldado'nun ev baktığı, transferin kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi. Soldado, Fenerbahçe'de iki sezonda 19 gol, 11 de asist kaydetmişti.

  1. 11.7.2019
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