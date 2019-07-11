Soldado Granada'ya
Fenerbahçe'den ayrılan Roberto Soldado, La Liga'ya döndü. Marca gazetesi, 34 yaşındaki futbolcunun Granada ile yüzde 95 oranında anlaştığını yazdı. Soldado'nun ev baktığı, transferin kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi. Soldado, Fenerbahçe'de iki sezonda 19 gol, 11 de asist kaydetmişti.
Fenerbahçe'den ayrılan Roberto Soldado, La Liga'ya döndü. Marca gazetesi, 34 yaşındaki futbolcunun Granada ile yüzde 95 oranında anlaştığını yazdı. Soldado'nun ev baktığı, transferin kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi. Soldado, Fenerbahçe'de iki sezonda 19 gol, 11 de asist kaydetmişti.
- 11.7.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Soldado Granada'ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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