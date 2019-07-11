Hasan Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı olur

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç'in sarı-lacivertli takımda başarılı olacağına inandığını söyledi. İsmail Kartal, "Vedat Muriç çok kaliteli bir golcü. Fenerbahçe'de de başarısını sürdürecektir. İyi bir sezon geçireceğini dünüşüyorum" dedi.