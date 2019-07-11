Hasan Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı olur
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç'in sarı-lacivertli takımda başarılı olacağına inandığını söyledi. İsmail Kartal, "Vedat Muriç çok kaliteli bir golcü. Fenerbahçe'de de başarısını sürdürecektir. İyi bir sezon geçireceğini dünüşüyorum" dedi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç'in sarı-lacivertli takımda başarılı olacağına inandığını söyledi. İsmail Kartal, "Vedat Muriç çok kaliteli bir golcü. Fenerbahçe'de de başarısını sürdürecektir. İyi bir sezon geçireceğini dünüşüyorum" dedi.
- 11.7.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Hasan Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı olur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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