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11 Temmuz 2019, Perşembe
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Hasan Kartal: Muriç 'de başarılı olur

Hasan Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı olur

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü , 'ye transfer olan 'in sarı-lacivertli takımda başarılı olacağına inandığını söyledi. İsmail Kartal, "Vedat Muriç çok kaliteli bir golcü. Fenerbahçe'de de başarısını sürdürecektir. İyi bir sezon geçireceğini dünüşüyorum" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü , 'ye transfer olan 'in sarı-lacivertli takımda başarılı olacağına inandığını söyledi. İsmail Kartal, "Vedat Muriç çok kaliteli bir golcü. Fenerbahçe'de de başarısını sürdürecektir. İyi bir sezon geçireceğini dünüşüyorum" dedi.

  1. 11.7.2019
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