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11 Temmuz 2019, Perşembe
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'nin transfer hedefi Ben 'nın rotası belirsiz

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Ben Arfa'nın rotası belirsiz

Butfootballclub sitesi, ben 'nın geleceğinin hala belirsiz olduğunu yazdı. 32 yaşındaki Fransız yıldızın, için hala beklemede olduğu vurgulanırken, Sevilla ve Espanyol'un oyunda olduğu kaydedildi. İki takım olmazsa Hatem Ben Arfa'nın yolunu 'ye çevirebileceği vurgulandı.

Butfootballclub sitesi, ben 'nın geleceğinin hala belirsiz olduğunu yazdı. 32 yaşındaki Fransız yıldızın, için hala beklemede olduğu vurgulanırken, Sevilla ve Espanyol'un oyunda olduğu kaydedildi. İki takım olmazsa Hatem Ben Arfa'nın yolunu 'ye çevirebileceği vurgulandı.

  1. 11.7.2019
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