Fenerbahçe'nin transfer hedefi Ben Arfa'nın rotası belirsiz
Butfootballclub sitesi, Hatem ben Arfa'nın geleceğinin hala belirsiz olduğunu yazdı. 32 yaşındaki Fransız yıldızın, La Liga için hala beklemede olduğu vurgulanırken, Sevilla ve Espanyol'un oyunda olduğu kaydedildi. İki takım olmazsa Hatem Ben Arfa'nın yolunu Fenerbahçe'ye çevirebileceği vurgulandı.
Butfootballclub sitesi, Hatem ben Arfa'nın geleceğinin hala belirsiz olduğunu yazdı. 32 yaşındaki Fransız yıldızın, La Liga için hala beklemede olduğu vurgulanırken, Sevilla ve Espanyol'un oyunda olduğu kaydedildi. İki takım olmazsa Hatem Ben Arfa'nın yolunu Fenerbahçe'ye çevirebileceği vurgulandı.
- 11.7.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
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