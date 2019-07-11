Fenerbahçe'nin gözdesi Mesut Özil şimdilik zor

Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için bir girişim yapılmadığını açıkladı... Kulüpten yapılan açıklamada, "Mesut Özil, yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir. Ancak Fenerbahçe'mizin Mesut için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı.