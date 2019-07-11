Fenerbahçe'nin gözdesi Mesut Özil şimdilik zor
Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için bir girişim yapılmadığını açıkladı... Kulüpten yapılan açıklamada, "Mesut Özil, yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir. Ancak Fenerbahçe'mizin Mesut için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için bir girişim yapılmadığını açıkladı... Kulüpten yapılan açıklamada, "Mesut Özil, yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir. Ancak Fenerbahçe'mizin Mesut için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı.
- 11.7.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
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