Fenerbahçe'den Rizespor'a kiralanan Oğuz'un talihsizliği

Muriç'e karşılık kiralık olarak Rizespor'a gönderilen Oğuz Kaan Güçtekin, takım arkadaşları ile vedalaşıp kamptan ayrıldı. 20 yaşındaki Oğuz'un Rize'de daha fazla şans bulup, kendini geliştirmesi hedefleniyor.



OKAN TURP'A SÖZLEŞME

Sarı-lacivertliler, altyapıdan Okan Turp ile profesyonel sözleşme imzaladı. Stoperde görev yapan 18 yaşındaki gurbetçi oyuncu, ocak ayında Stuttgart'tan transfer edilmişti. U21 Süper Ligi'nde geçen sezonun ikinci yarısında 13 maçta 2 gol atan 1.88 boyundaki Okan, U17 Milli Takımı'nda da 2 kez görev aldı.