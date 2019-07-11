Fenerbahçe'den Rizespor'a kiralanan Oğuz'un talihsizliği - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
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'den Rizespor'a kiralanan Oğuz'un talihsizliği

Fenerbahçe'den Rizespor'a kiralanan Oğuz'un talihsizliği

Muriç'e karşılık kiralık olarak Rizespor'a gönderilen , takım arkadaşları ile vedalaşıp kamptan ayrıldı. Her fırsatta idolünün Emre Belözoğlu olduğunu vurgulayan genç ismin, Emre takıma döndükten sonra gitmesi 'şanssızlık' olarak değerlendirildi.

Muriç'e karşılık kiralık olarak Rizespor'a gönderilen , takım arkadaşları ile vedalaşıp kamptan ayrıldı. 20 yaşındaki Oğuz'un 'de daha fazla şans bulup, kendini geliştirmesi hedefleniyor.


OKAN TURP'A SÖZLEŞME
Sarı-lacivertliler, altyapıdan Okan Turp ile profesyonel sözleşme imzaladı. Stoperde görev yapan 18 yaşındaki gurbetçi oyuncu, ocak ayında Stuttgart'tan transfer edilmişti. U21 Süper Ligi'nde geçen sezonun ikinci yarısında 13 maçta 2 gol atan 1.88 boyundaki Okan, U17 Milli Takımı'nda da 2 kez görev aldı.

  1. 11.7.2019
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