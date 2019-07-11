Fenerbahçe'den Rizespor'a kiralanan Oğuz'un talihsizliği
Muriç'e karşılık kiralık olarak Rizespor'a gönderilen Oğuz Kaan Güçtekin, takım arkadaşları ile vedalaşıp kamptan ayrıldı. Her fırsatta idolünün Emre Belözoğlu olduğunu vurgulayan genç ismin, Emre takıma döndükten sonra gitmesi 'şanssızlık' olarak değerlendirildi.
Muriç'e karşılık kiralık olarak Rizespor'a gönderilen Oğuz Kaan Güçtekin, takım arkadaşları ile vedalaşıp kamptan ayrıldı. 20 yaşındaki Oğuz'un Rize'de daha fazla şans bulup, kendini geliştirmesi hedefleniyor.
OKAN TURP'A SÖZLEŞME
Sarı-lacivertliler, altyapıdan Okan Turp ile profesyonel sözleşme imzaladı. Stoperde görev yapan 18 yaşındaki gurbetçi oyuncu, ocak ayında Stuttgart'tan transfer edilmişti. U21 Süper Ligi'nde geçen sezonun ikinci yarısında 13 maçta 2 gol atan 1.88 boyundaki Okan, U17 Milli Takımı'nda da 2 kez görev aldı.
- 11.7.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Fenerbahçe'den Rizespor'a kiralanan Oğuz'un talihsizliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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