Fenerbahçe'den Khedira bombası!
Fenerbahçe transfere doymuyor… Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren sarı-lacivertliler şimdi de bir dünya yıldızının peşine düştü. İtalyan gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe'nin Sami Khedira'yı transfer etmek için harekete geçtiğini yazdı.
Fenerbahçe transfere doymuyor… Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren sarı-lacivertliler şimdi de bir dünya yıldızının peşine düştü. İtalyan gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe'nin Sami Khedira'yı transfer etmek için harekete geçtiğini yazdı. Pek çok İtalyan haber sitesi de bu flaş haberi dün gece yayınladı. Juve ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Alman futbolcu ile temaslara başlandı. Geçmişte Stuttgart ve Real Madrid formalarını da giyen Khedira, geçen sezon Serie A'da 10 maçta görev alıp 2 gol atmıştı. 2015'ten beri Juventus'ta oynayan Khedira, 2010-15 arasında Real Madrid'de görev yaptı. 32 yaşındaki orta saha, 77 kez Alman Milli Takımı'nda oynadı.
- 11.7.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
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