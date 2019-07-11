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11 Temmuz 2019, Perşembe
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'den Khedira bombası!

Fenerbahçe'den Khedira bombası!

transfere doymuyor… şampiyonluk parolasıyla giren sarı-lacivertliler şimdi de bir dünya yıldızının peşine düştü. İtalyan gazeteci , Fenerbahçe'nin 'yı etmek için harekete geçtiğini yazdı.

transfere doymuyor… şampiyonluk parolasıyla giren sarı-lacivertliler şimdi de bir dünya yıldızının peşine düştü. İtalyan gazeteci , Fenerbahçe'nin 'yı etmek için harekete geçtiğini yazdı. Pek çok İtalyan haber sitesi de bu flaş haberi dün gece yayınladı. Juve ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Alman futbolcu ile temaslara başlandı. Geçmişte Stuttgart ve formalarını da giyen Khedira, geçen sezon Serie A'da 10 maçta görev alıp 2 gol atmıştı. 2015'ten beri 'ta oynayan Khedira, 2010-15 arasında Real Madrid'de görev yaptı. 32 yaşındaki orta saha, 77 kez Alman 'nda oynadı.

  1. 11.7.2019
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