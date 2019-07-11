Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu açıklaması: O bizim itici gücümüz
“Emre’nin yuvaya dönmesi takım ruhunun canlanması konusunda oldukça büyük önem taşıyor. Tecrübelerini, kulüp büyüklüğünü gençlere aktaracak. Yanal’ın da en büyük destekçisi olacak.”
Fenerbahçe'de dün ilk idmanına çıkan Emre Belözoğlu için kulüpten açıklama yapıldı. Emre'nin kaptanlık yapmak üzere transfer edildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Emre'nin yuvaya dönmesi, takım ruhunun canlanması ve yeni kuşak oyunculara aktarılması konusunda oldukça önem taşıyor. Güçlü, kararlı, özverili bir duruşa sahip olan Emre; daha önce F.Bahçe'de elde ettiği paha biçilemez tecrübelerini de genç futbolculara aktararak, onlara her konuda yol gösterecek ve kulüp büyüklüğünü saha içinde hatırlatacak bir misyona sahip olacak. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da hem takım ruhunun oluşması hem de Emre'nin ortaya koyacağı futbol performansı anlamında güveni tam."
GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ...
Fenerbahçe'nin açıklaması şu sözlerle tamamlandı: "Emre, geçmiş şampiyonluklarda olduğu gibi takım halinde gösterdikleri eşsiz performansın yakalanabilmesi adına 'itici güç' olacaktır."
KRUSE'DEN 'EYVALLAH ABİ' PAYLAŞIMI
Fenerbahçeli yıldızların sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor. Max Kruse, dün şut anının yakalandığı bir kareyi, "Eyvallah abi" yazarak sosyal medyada paylaştı. Kampa yarın katılacak Hasan Ali de, "Muz iyidir" paylaşımında bulundu.
BU SEZON BAMBAŞKA OLACAK'
Kampa dün katılan Miha Zajc, yeni sezon öncesi iddialı konuştu. Geçen sezona kıyasla sahada bambaşka bir Fenerbahçe olacağını belirten Slovenyalı futbolcu, "Hepimizin kendini kanıtlaması için bu sezon bir şans. Hocamızın yönetiminde sezona en iyi şekilde hazırlanacağız."
EN ÇOK FENERBAHÇE KONUŞULDU
Medya Takip Merkezi, haziran ayının en çok konuşulanlarını açıkladı. En çok konuşulan kulüp Fenerbahçe olurken, transferde ise Emre Belözoğlu ilk sıradaydı. Futbolcular sıralamasında Burak Yılmaz ve Diagne, Emre'yi takip etti. En çok konuşulan kulüp yöneticisi ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oldu.
- 11.7.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu açıklaması: O bizim itici gücümüz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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