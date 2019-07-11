Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu açıklaması: O bizim itici gücümüz

Fenerbahçe'de dün ilk idmanına çıkan Emre Belözoğlu için kulüpten açıklama yapıldı. Emre'nin kaptanlık yapmak üzere transfer edildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Emre'nin yuvaya dönmesi, takım ruhunun canlanması ve yeni kuşak oyunculara aktarılması konusunda oldukça önem taşıyor. Güçlü, kararlı, özverili bir duruşa sahip olan Emre; daha önce F.Bahçe'de elde ettiği paha biçilemez tecrübelerini de genç futbolculara aktararak, onlara her konuda yol gösterecek ve kulüp büyüklüğünü saha içinde hatırlatacak bir misyona sahip olacak. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da hem takım ruhunun oluşması hem de Emre'nin ortaya koyacağı futbol performansı anlamında güveni tam."



GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ...

Fenerbahçe'nin açıklaması şu sözlerle tamamlandı: "Emre, geçmiş şampiyonluklarda olduğu gibi takım halinde gösterdikleri eşsiz performansın yakalanabilmesi adına 'itici güç' olacaktır."





KRUSE'DEN 'EYVALLAH ABİ' PAYLAŞIMI

Fenerbahçeli yıldızların sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor. Max Kruse, dün şut anının yakalandığı bir kareyi, "Eyvallah abi" yazarak sosyal medyada paylaştı. Kampa yarın katılacak Hasan Ali de, "Muz iyidir" paylaşımında bulundu.



BU SEZON BAMBAŞKA OLACAK'

Kampa dün katılan Miha Zajc, yeni sezon öncesi iddialı konuştu. Geçen sezona kıyasla sahada bambaşka bir Fenerbahçe olacağını belirten Slovenyalı futbolcu, "Hepimizin kendini kanıtlaması için bu sezon bir şans. Hocamızın yönetiminde sezona en iyi şekilde hazırlanacağız."



EN ÇOK FENERBAHÇE KONUŞULDU

Medya Takip Merkezi, haziran ayının en çok konuşulanlarını açıkladı. En çok konuşulan kulüp Fenerbahçe olurken, transferde ise Emre Belözoğlu ilk sıradaydı. Futbolcular sıralamasında Burak Yılmaz ve Diagne, Emre'yi takip etti. En çok konuşulan kulüp yöneticisi ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oldu.