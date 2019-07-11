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11 Temmuz 2019, Perşembe
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'de Yasir geldi gidiyor

Fenerbahçe'de Yasir geldi gidiyor

23 yaşındaki sol beki 'yı Ümraniyespor’dan geri alıp 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak Yasir’in bu kez ’ye verileceği belirtiliyor.

geçen sezon bedelsiz olarak Ümraniyespor'a verdiği 'nı anlaşmasındaki 'geri alma' maddesini kullanarak yeniden renklerine bağladı. Resmi siteden, 23 yaşındaki sol bek ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Böylece 7'nci yapılmış oldu. Ancak Yasir'in 'a gönderileceği belirtiliyor. Sarıkırmızılı kulübün başkanı Erol Bedir, genç oyuncu ile anlaştıklarını ve kampa beklediklerini söyledi. Yasir'in kiralık mı yoksa bonservisiyle mi gideceği henüz belirsiz... Bu transferin, 3.5 milyon euro para ile birlikte Deniz Türüç'e karşılık olacağı da belirtiliyor. Bedir, "Deniz'le Yasir'in alakası yok!.." dese de bu yöndeki söylentiler oldukça güçlü...

  1. 11.7.2019
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