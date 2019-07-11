Fenerbahçe'de Yasir geldi gidiyor
Fenerbahçe 23 yaşındaki sol beki Yasir Subaşı'yı Ümraniyespor’dan geri alıp 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak Yasir’in bu kez Kayseri’ye verileceği belirtiliyor.
Fenerbahçe geçen sezon bedelsiz olarak Ümraniyespor'a verdiği Yasir Subaşı'nı anlaşmasındaki 'geri alma' maddesini kullanarak yeniden renklerine bağladı. Resmi siteden, 23 yaşındaki sol bek ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Böylece 7'nci transfer yapılmış oldu. Ancak Yasir'in Kayserispor'a gönderileceği belirtiliyor. Sarıkırmızılı kulübün başkanı Erol Bedir, genç oyuncu ile anlaştıklarını ve kampa beklediklerini söyledi. Yasir'in kiralık mı yoksa bonservisiyle mi gideceği henüz belirsiz... Bu transferin, 3.5 milyon euro para ile birlikte Deniz Türüç'e karşılık olacağı da belirtiliyor. Bedir, "Deniz'le Yasir'in alakası yok!.." dese de bu yöndeki söylentiler oldukça güçlü...
- 11.7.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Fenerbahçe'de Yasir geldi gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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