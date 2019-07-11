Aziz Yıldırım’dan TFF’ye ziyaret
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, uzun bir aradan sonra objektiflerin karşısındaydı. Yıldırım, Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e ziyarette bulundu.
Ziyarette Yıldırım'a eski sarı-lacivertlilerdeki döneminde yöneticilik yapan Mahmut Uslu, Murat Özaydınlı, Şekip Mosturoğlu ve Ali Yıldırım da eşlik etti.
- 11.7.2019
-
Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
-
Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
-
Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Aziz Yıldırım’dan TFF’ye ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.