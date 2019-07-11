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11 Temmuz 2019, Perşembe
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’dan ’ye ziyaret

Aziz Yıldırım’dan TFF’ye ziyaret

eski başkanı , uzun bir aradan sonra objektiflerin karşısındaydı. Yıldırım, Federasyonu () Başkanı 'e ziyarette bulundu.

Ziyarette Yıldırım'a eski sarı-lacivertlilerdeki döneminde yöneticilik yapan , , ve Ali Yıldırım da eşlik etti.

  1. 11.7.2019
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