Galatarasay'da Emre Çolak depremi! Şoke eden gerçek ortaya çıktı | Son dakika transfer haberleri
Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Adem Büyük ve son olarak Emre Mor’u kadrosuna katarak yerli oyuncu alternatiflerini çoğaltan Fatih Terim’in eski öğrencisi Emre Çolak’ı da istediği belirtilmişti. Şu anda boşta olduğu iddia edilen ve kendisine kulüp baktığı yazılıp çizilen Emre Çolak’ın bazı Süper Lig takımlarıyla görüştüğü söylenirken işin aslının sanıldığı gibi olmadığı, tecrübeli futbolcunun Al Wahda ile 2 yıl daha kontratının bulunduğu ortaya çıktı.
Suudi Arabistan takımı Al Wahda'dan ayrıldığı ve şu anda boşta olduğu iddia edilen Emre Çolak'ın kulübüyle 2 yıllık sözleşmesinin bulunduğu ortaya çıktı.
Geçtiğimiz sezon Deportivo La Coruna'dan Suudi Arabistan takımına transfer olan ve 14 maçta 1 gol atan 28 yaşındaki orta sahanın resmi olarak 2 yıllık sözleşmesi bulunurken, Akşam'ın haberine göre; tecrübeli futbolcunun iddia edildiği gibi boşta olmadığı ifade edildi.
Galatasaray alt yapısından yetişen Emre Çolak 2016 yılında sarı kırmızılı kulüpten kopmuş, yetenekli oyuncu önce Dportivo ardından Al Wahda'nın yolunu tutmuştu.
- 10.07.2019
-
Igor Tudor Dorukhan Toköz'ü almaya geldi! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
nafi ünal bir beşiktaşlı olarak yönetime güveniyorum. Nasıl uygun olacaksa öyle yaparlar. iyi çalışmalar.
-
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarına yeni transfer Altay Bayındır da katıldı
Toplam 1
Yorum
SAKA İYİ KALECİ İNŞLLAH YANAL OYNATIR.VOLKAN DEMİRELİ OYNATMASINDA
-
Fenerbahçe'de kombineler 25 bine yaklaştı
Toplam 1
Yorum
şemsettin Her Zaman Her Yerde En BÜYÜK FENERBAHÇE
Galatarasay'da Emre Çolak depremi! Şoke eden gerçek ortaya çıktı | Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.