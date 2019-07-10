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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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'nin ısrarı sürüyor

Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo ısrarı sürüyor

ön libero mevkii için 'yu istiyor ancak henüz Marsilya'yı ikna edemedi. Fransız ekibinin A Takım direktörü Andoni Zubizarretta ile pazarlıklar sürüyor.

'nin 5 milyon euro'ya kadar çıktığı Zubizarretta'nın ise 7 milyon euro'dan aşağı inmediği öğrenildi. Damien Comolli büyük uğraş veriyor.

  1. 10.7.2019
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