Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo ısrarı sürüyor
Fenerbahçe ön libero mevkii için Luiz Gustavo'yu istiyor ancak henüz Marsilya'yı ikna edemedi. Fransız ekibinin A Takım direktörü Andoni Zubizarretta ile pazarlıklar sürüyor.
Fenerbahçe'nin 5 milyon euro'ya kadar çıktığı Zubizarretta'nın ise 7 milyon euro'dan aşağı inmediği öğrenildi. Damien Comolli büyük uğraş veriyor.
- 10.7.2019
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