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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçeli 'in mucize hayatı

Fenerbahçeli Vedat Muriç'in mucize hayatı

’da savaş bitene kadar evinden uzakta bir odada 55 kişiyle kaldı. Yemek yoktu, soğan ekmekle karnını doyurdu Teenage Hadebe Luke Brattan Kötü hatıraları çoktu ama futbolla geçmişi unuttu. F.Bahçeli artık ’nin en çok konuştuğu isim oldu.

Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından transfer gündeminin en çok konuşulan ismi 'ti. 'ın da uzun süre ısrarcı olduğu 25 yaşındaki futbolcu, formasını sırtına geçirdi. Türk futbolunun en çok konuşulanlarından olan golcü futbolcu, sıfırdan zirveye çıkışın örneklerinden biriydi. Kosovalı futbolcu, ülkesindeki savaş sırasında 5 yaşındaydı. Ailesiyle birlikte evlerinden uzakta bir odada 55 kişi kaldı. İki gün bir bodrum katta şişelerin üzerinde de yattığını söyleyen Vedat, soğan ve ekmekle günlerce karnını doyurdu.Binlerce insanın hayatını kaybettiği savaş dönemini Vedat Muriç, şu sözlerle özetliyordu: "Annemden yemek istediğimde, verecek bir şeyi olmadığı için ağlıyordu. Soğan ekmekle kandırıyordu bizi, sonra yine acıkıyorduk, yine soğan ekmek. Artık çaresizlikten ağlıyorlardı. Her aileye kaç kişi olursa olsun sabit şeyler veriliyordu. Ailemiz çayı şekersiz içip şekeri bize veriyordu. Hatırladıklarım bunlar. O dönemden kalan çok kötü hatıralar. O günlerden bugünlere gelmek umutsuz bir hayaldi."

ŞİMDİ SIRA KAPTANDA
Tam 17 sezondur formasını giydiği Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren , yeni imza atacak. Daha önce jübile yapacağı iddia edilen 37 yaşındaki kaleci, 1 yıl daha kulüpte kalacak. Emre Belözoğlu ile birlikte takımda abilik görevi üstlenecek olan tecrübeli file bekçisi, gelecek senelerde de farklı görevlere getirilecek.

  1. 10.7.2019
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