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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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'de varsa yoksa Mesut

Fenerbahçe'de varsa yoksa Mesut

’nin önde gelen spor kanallarından ’ta yayınlanan programında F.Bahçe’nin ’den ’i kiralama konusunda ısrarcı olduğu belirtildi.

'de ismi ciddi şekilde telaffuz edilmeye başlamışken bir iddia da 'den geldi. Sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran haberi Ada'nın önde gelen spor kanallarından 'ta konuşuldu. İngiliz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, maaşının bir kısmını ödemek koşuluyla Mesut Özil'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. İngiltere'nin önde gelen spor kanallarından Sky Sport 'ta yayınlanan transfer programında Mesut Özil-Fenerbahçe konusuna değinildi.

Yapılan yorumlarda 'in maaş bütçesinde indirime gitmeye çalıştığı, ve gibi oyuncularla bu nedenle yollarını ayırdığı söylenirken, Mesut'un da takımın en çok para kazanan oyuncusu olduğu vurgulandı. ekibinde teknik direktör Unai Emery ile arasının bozuk olduğu da vurgulanırken, transferin gerçekleşmesi için Arsenal'in Mesut Özil'in maaşının belli bir bölümünü ödemesi gerektiği ifade edildi.

Fenerbahçe ?ile Arsenal arasında henüz resmi temas olmadığı açıklanırken, temsilciler aracılığıyla transfer konusunda nabız yoklandığı belirtildi. Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan tecrübeli orta saha, geçtiğimiz sezon Londra ekibiyle çıktığı 35 karşılaşmada 6 gol kaydedip, 3 asist yaptı.

  1. 10.7.2019
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