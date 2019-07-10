Fenerbahçe'de Eljif Elmas 15'e Napoli'ye

Kadrosunu Allahyar, Kruse, Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Murat Sağlam gibi isimlerle güçlendiren Kanarya, Eljif Elmas'ı Napoli'ye göndermeye hazırlanıyor. İtalyan devi bir süredir 19 yaşındaki orta sahanın peşindeydi. Sky İtalia'nın haberine göre dün bu temaslar sıklaştı. Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli ile kıran kırana pazarlıklar yapan Napoli'nin 15 milyon euro ödemeyi kabul ettiği yazıldı. Haberde Makedon oyuncunun menajeri Fali Ramadani'nin de Napoli kulübüyle masaya oturduğu ve anlaştığı belirtildi. İtalya kaynaklı haberlere göre artık Napoli'nin Eljif Elmas transferini kısa süre içinde resmen açıklanacak. Kanarya, genç yıldızı sadece 180 bin euro yetiştirme bedeli ödeyerek almıştı.



47 MAÇTA 4 GOL 1 ASİSTLE OYNADI

Eljif Elmas büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe kariyerinde zaman zaman etkili maçlar çıkarsa da beklenilen seviyeye yükselemedi. Ancak müthiş potansiyeli olan 19 yaşındaki oyuncu her zaman Avrupa devlerinin gözdesi olmaya devam etti. Sarı-lacivertlilerde 47 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferi artık an meselesi.