Fenerbahçe'de Eljif Elmas 15'e Napoli'ye - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Eljif Elmas 15'e Napoli'ye

'de 15'e 'ye

Fenerbahçe'de Eljif Elmas 15'e Napoli'ye

Sarı-lacivertli kulüp transferde hareketli günler geçiriyor. ’nin ‘Elmas’ değerindeki futbolcusu yolcusu. Kanarya, ile 15 milyon euro’da anlaştı. Resmi açıklama bekleniyor.

Kadrosunu Allahyar, Kruse, Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Murat Sağlam gibi isimlerle güçlendiren Kanarya, 'ye göndermeye hazırlanıyor. İtalyan devi bir süredir 19 yaşındaki orta sahanın peşindeydi. Sky İtalia'nın haberine göre dün bu temaslar sıklaştı. 'nin sportif direktörü Damien Comolli ile kıran kırana pazarlıklar yapan Napoli'nin 15 milyon euro ödemeyi kabul ettiği yazıldı. Haberde Makedon oyuncunun menajeri Fali Ramadani'nin de Napoli kulübüyle masaya oturduğu ve anlaştığı belirtildi. kaynaklı haberlere göre artık Napoli'nin Eljif Elmas transferini kısa süre içinde resmen açıklanacak. Kanarya, genç yıldızı sadece 180 bin euro yetiştirme bedeli ödeyerek almıştı.

47 MAÇTA 4 GOL 1 ASİSTLE OYNADI
Eljif Elmas büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe kariyerinde zaman zaman etkili maçlar çıkarsa da beklenilen seviyeye yükselemedi. Ancak müthiş potansiyeli olan 19 yaşındaki oyuncu her zaman Avrupa devlerinin gözdesi olmaya devam etti. Sarı-lacivertlilerde 47 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferi artık an meselesi.

  1. 10.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Eljif Elmas 15'e Napoli'ye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN