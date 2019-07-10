Fenerbahçe'de Eljif Elmas 15'e Napoli'ye
Sarı-lacivertli kulüp transferde hareketli günler geçiriyor. Fenerbahçe’nin ‘Elmas’ değerindeki futbolcusu İtalya yolcusu. Kanarya, Napoli ile 15 milyon euro’da anlaştı. Resmi açıklama bekleniyor.
Kadrosunu Allahyar, Kruse, Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Murat Sağlam gibi isimlerle güçlendiren Kanarya, Eljif Elmas'ı Napoli'ye göndermeye hazırlanıyor. İtalyan devi bir süredir 19 yaşındaki orta sahanın peşindeydi. Sky İtalia'nın haberine göre dün bu temaslar sıklaştı. Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli ile kıran kırana pazarlıklar yapan Napoli'nin 15 milyon euro ödemeyi kabul ettiği yazıldı. Haberde Makedon oyuncunun menajeri Fali Ramadani'nin de Napoli kulübüyle masaya oturduğu ve anlaştığı belirtildi. İtalya kaynaklı haberlere göre artık Napoli'nin Eljif Elmas transferini kısa süre içinde resmen açıklanacak. Kanarya, genç yıldızı sadece 180 bin euro yetiştirme bedeli ödeyerek almıştı.
47 MAÇTA 4 GOL 1 ASİSTLE OYNADI
Eljif Elmas büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe kariyerinde zaman zaman etkili maçlar çıkarsa da beklenilen seviyeye yükselemedi. Ancak müthiş potansiyeli olan 19 yaşındaki oyuncu her zaman Avrupa devlerinin gözdesi olmaya devam etti. Sarı-lacivertlilerde 47 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferi artık an meselesi.
- 10.7.2019
-
Igor Tudor Dorukhan Toköz'ü almaya geldi! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
nafi ünal bir beşiktaşlı olarak yönetime güveniyorum. Nasıl uygun olacaksa öyle yaparlar. iyi çalışmalar.
-
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarına yeni transfer Altay Bayındır da katıldı
Toplam 1
Yorum
SAKA İYİ KALECİ İNŞLLAH YANAL OYNATIR.VOLKAN DEMİRELİ OYNATMASINDA
-
Fenerbahçe'de kombineler 25 bine yaklaştı
Toplam 1
Yorum
şemsettin Her Zaman Her Yerde En BÜYÜK FENERBAHÇE
Fenerbahçe'de Eljif Elmas 15'e Napoli'ye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.