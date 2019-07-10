Fenerbahçe dünya yıldızına teklif yaptı!

Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.Geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak isteyen sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre devam eden çalışmalarda sürpriz bir isim gündeme geldi.Bir süredir orta saha arayışlarına devam eden Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldıza teklif yaptı.Luiz Gustavo transferi üzerinde yoğunlaştığı öne sürülen sarı-lacivertlilerde transferin altında yatan gerçek ortaya çıktı.İtalyan basınından Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız Khedira için teklifte bulundu.