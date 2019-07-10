Fenerbahçe dünya yıldızına teklif yaptı!
Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler birçok yıldız ile temas halinde. Orta saha arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ismi ön plana çıkmıştı. Bu transferi beklemeye alan sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü yıldıza teklif götürdü. İşte dev transfer harekatının detayları...
Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.Geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak isteyen sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre devam eden çalışmalarda sürpriz bir isim gündeme geldi.Bir süredir orta saha arayışlarına devam eden Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldıza teklif yaptı.Luiz Gustavo transferi üzerinde yoğunlaştığı öne sürülen sarı-lacivertlilerde transferin altında yatan gerçek ortaya çıktı.İtalyan basınından Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız Khedira için teklifte bulundu.
- 11.07.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
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