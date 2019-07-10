Eljif Elmas İstanbul'a geldi

Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a gelen Eljif, burada basın mensuplarıyla sohbet etti.

Transferiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan Eljif, "Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılmak için buradayım." ifadesini kullandı.

Eljif Elmas'ın adı transferde birçok Avrupa kulübüyle anılıyor.



SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI



Eljif Elmas, bu sabah yaptığı paylaşımla İstanbul'a dönüş yaptığını duyurmuş, Skopje-İstanbul biletini Instagram hesabından paylaşmıştı.



