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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Eljif Elmas İstanbul'a geldi

Eljif Elmas İstanbul'a geldi

'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerin kampına katılmak için İstanbul'a geldi.

Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a gelen Eljif, burada basın mensuplarıyla sohbet etti.

Transferiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan Eljif, "Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılmak için buradayım." ifadesini kullandı.

Eljif Elmas'ın adı transferde birçok Avrupa kulübüyle anılıyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

Eljif Elmas, bu sabah yaptığı paylaşımla İstanbul'a dönüş yaptığını duyurmuş, Skopje-İstanbul biletini Instagram hesabından paylaşmıştı.

  1. 10.07.2019
  2. Güncelleme: 10.07.2019 12:35
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