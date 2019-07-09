Vedat Muriç'in kardeşinden duygusal paylaşım

Vedat Muriç babadan futbolcu... Kosovalı golcü, daha önce verdiği bir röportajda futbola başlama hikâyesini anlatırken, "Kosova'da başladım. En büyük sıkıntım babamın ölmesiydi. 7 yaşındaydım. Babam da futbolcuydu. Futbol oynarken hocası kampa almamış. Ona kızmış ve hentbola başlamış. Ülkenin en iyilerinden biri olmuş. Sonra futbola döndü ve sahada kalp krizi geçirip vefat etti. Annemin telkiniyle futbola başladım. Babam futbolcu olmamı çok istiyordu. Savaş dönemi zordu" demişti.

YARIM KALMIŞ ÖYKÜNÜN DEVAMI

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yi 2.5 ay peşinden koşturan 25 yaşındaki oyuncu, önceki gün sarı-lacivertlilere 4 yıllık imza attı. Kardeş Nar çın Muriç'in sosyal medyadan paylaştığı mesaj ise baba-oğul hikâyesini gündeme getirdi. Kardeş Muriç babasının futbol oynarken çekilmiş fotoğrafına, "Oğlun yeni bir başarıya daha imza atmak üzere babam. Senin yarım bıraktığını tamamlamak için var gücüyle çalışıyor… Özlemle" notunu düştü. Vedat'ın da alıntıladığı bu paylaşım, oyuncunun sadece kendi hayalleri değil, babasının yarım kalmış öyküsünü sürdürmek için olduğunu da bir kez daha hatırlattı.