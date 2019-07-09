Vedat Muriç'in kardeşinden duygusal paylaşım
Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza attığı gün kardeşi Narçın'dan duygu yüklü bir paylaşım geldi. Kosovalı golcü Vedat Muriç'in sadece kendi hayalleri değil, babasının yarım kalmış öyküsünü de sürdürmek için futbolcu olduğu şu sözlerle bir kez daha hatırlandı: "Oğlun yeni bir başarıya daha imza atmak üzere babam. Senin yarım bıraktığını tamamlamak için var gücüyle durmadan çalışıyor"
Vedat Muriç babadan futbolcu... Kosovalı golcü, daha önce verdiği bir röportajda futbola başlama hikâyesini anlatırken, "Kosova'da başladım. En büyük sıkıntım babamın ölmesiydi. 7 yaşındaydım. Babam da futbolcuydu. Futbol oynarken hocası kampa almamış. Ona kızmış ve hentbola başlamış. Ülkenin en iyilerinden biri olmuş. Sonra futbola döndü ve sahada kalp krizi geçirip vefat etti. Annemin telkiniyle futbola başladım. Babam futbolcu olmamı çok istiyordu. Savaş dönemi zordu" demişti.
YARIM KALMIŞ ÖYKÜNÜN DEVAMI
Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yi 2.5 ay peşinden koşturan 25 yaşındaki oyuncu, önceki gün sarı-lacivertlilere 4 yıllık imza attı. Kardeş Nar çın Muriç'in sosyal medyadan paylaştığı mesaj ise baba-oğul hikâyesini gündeme getirdi. Kardeş Muriç babasının futbol oynarken çekilmiş fotoğrafına, "Oğlun yeni bir başarıya daha imza atmak üzere babam. Senin yarım bıraktığını tamamlamak için var gücüyle çalışıyor… Özlemle" notunu düştü. Vedat'ın da alıntıladığı bu paylaşım, oyuncunun sadece kendi hayalleri değil, babasının yarım kalmış öyküsünü sürdürmek için olduğunu da bir kez daha hatırlattı.
- 09.07.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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