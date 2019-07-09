Latin Amerika'da yayın yapan Entornointeligente. com sitesi, Diego Reyes'in Meksika'nın Club America takımı olmazsa Yunanistan'a gideceğini iddia etti. 26 yaşındaki oyuncu ile Komşu'dan Olympiakos ve PAOK'un ilgilendiği belirtildi. Reyes'in Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
Latin Amerika'da yayın yapan Entornointeligente. com sitesi, Diego Reyes'in Meksika'nın Club America takımı olmazsa Yunanistan'a gideceğini iddia etti. 26 yaşındaki oyuncu ile Komşu'dan Olympiakos ve PAOK'un ilgilendiği belirtildi. Reyes'in Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
- 9.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
Toplam 1
Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Reyes Meksika olmazsa Komşu'ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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