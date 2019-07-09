Miris Hoti denenecek

Fenerbahçe'nin ?Muriç'in ardından bir başka Kosovalı futbolcu Miris Hoti'yi de denemeye alacağı belirtildi. Arnavut basınından Reporter'in haberine göre sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki yetenekli futbolcu Hoti'yi Türkiye'ye getirerek denemeye başlayacak. Beğenirse kadrosuna katacak.