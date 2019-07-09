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09 Temmuz 2019, Salı
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denenecek

Miris Hoti denenecek

'nin ?Muriç'in ardından bir başka Kosovalı futbolcu 'yi de denemeye alacağı belirtildi. Arnavut basınından Reporter'in haberine göre sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki yetenekli futbolcu Hoti'yi Türkiye'ye getirerek denemeye başlayacak. Beğenirse kadrosuna katacak.

'nin ?Muriç'in ardından bir başka Kosovalı futbolcu 'yi de denemeye alacağı belirtildi. Arnavut basınından Reporter'in haberine göre sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki yetenekli futbolcu Hoti'yi Türkiye'ye getirerek denemeye başlayacak. Beğenirse kadrosuna katacak.

  1. 9.7.2019
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