Fenerbahçe'nin stoper hedefi Duverne 3 milyon euro
Fransız medyası, Lens'in Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Jean-Kevin Duverne için 3 milyon euro istediğini yazdı. 21 yaşındaki stoperin de yurt dışına açılmaya istekli olduğu belirtilirken, iki kulübün de transfer için girişimlerine devam ettiği vurgulandı.
Fransız medyası, Lens'in Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Jean-Kevin Duverne için 3 milyon euro istediğini yazdı. 21 yaşındaki stoperin de yurt dışına açılmaya istekli olduğu belirtilirken, iki kulübün de transfer için girişimlerine devam ettiği vurgulandı.
- 9.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
Toplam 1
Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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