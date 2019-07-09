Fenerbahçe'nin stoper hedefi Duverne 3 milyon euro

Fransız medyası, Lens'in Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Jean-Kevin Duverne için 3 milyon euro istediğini yazdı. 21 yaşındaki stoperin de yurt dışına açılmaya istekli olduğu belirtilirken, iki kulübün de transfer için girişimlerine devam ettiği vurgulandı.