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09 Temmuz 2019, Salı
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'nin stoper hedefi Duverne 3 milyon euro

Fenerbahçe'nin stoper hedefi Duverne 3 milyon euro

Fransız medyası, Lens'in ve 'ın ilgilendiği Jean-Kevin Duverne için 3 milyon euro istediğini yazdı. 21 yaşındaki stoperin de açılmaya istekli olduğu belirtilirken, iki kulübün de için girişimlerine devam ettiği vurgulandı.

Fransız medyası, Lens'in ve 'ın ilgilendiği Jean-Kevin Duverne için 3 milyon euro istediğini yazdı. 21 yaşındaki stoperin de açılmaya istekli olduğu belirtilirken, iki kulübün de için girişimlerine devam ettiği vurgulandı.

  1. 9.7.2019
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