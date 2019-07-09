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09 Temmuz 2019, Salı
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'nin listesindeki Mustafi 'i sildi

Fenerbahçe'nin listesindeki Mustafi Arsenal'i sildi

'nin stoper adaylarından Shkodran Mustafi, 'daki biyografisinde yer alan "'in oyuncusu" ifadesini kaldırdı. İngiliz basını bunun ayrılığın ilk sinyali olduğunu dile getirdi.

'in de 2016'da 'dan 41 milyon euro ödeyerek aldığı 27 yaşındaki Arnavut asıllı Alman oyuncudan kurtulmak istediği vurgulandı.

  1. 9.7.2019
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