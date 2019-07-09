Fenerbahçeli Kruse: Parayı düşünsem Çin'e giderdim - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçeli : Parayı düşünsem 'e giderdim

Fenerbahçeli Kruse: Parayı düşünsem Çin'e giderdim

, ’yi gelecek sezonlarda Avrupa’da oynayabilmek için seçtiğini belirtirken, poker tutkusu için, “ hayatımda canım ne isterse yaparım” dedi.

'nin hücumdaki yeni panzeri , sarı-lacivertli takıma para için değil gelecek sezonlarda Avrupa kupalarında forma giyebilmek için geldiğini belirtti. 'nın Kicker dergisine konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Konu para olsaydı Fenerbahçe'ye değil, 'e giderdim. Ben gelecek sezonlarda Avrupa'da oynayacak bir takım seçme imkanına sahip oldum. Kendime zaman tanıdım ve hislerimi dinledim" dedi. Kruse, poker oynadığı görüntülerin kendisini rahatsız edip etmediği sorusunu ise "Bunlara sadece gülüyorum. Gazetecilerin olmadığı bir yerde de poker oynama imkanım var ama yine kendimi sınırlamam gerekecek. Ben yasak bir şey yapmadım ki. hayatımda ne hoşuma gider ve canım ne isterse onu yaparım" şeklinde yanıtladı.

İBRA DA BEN DE DOBRAYIZ
Karakterinin? Ibrahimovic'e benzetilmesini de değerlendiren Kruse, şöyle konuştu: "Bana sorulan bir şey olduğunda ne düşündüğümü söylerim hatta kamera önünde seve seve. Başkaları ne der umrumda değil. ki Ibrahimovic'le bir kıyas yapmak istemiyorum ancak benzerlikler mevcut. O da düşündüğünü söyleyen birisi hatta benden daha ileri."

İDMANLAR ÇOK SIKI
Max ?Kruse, kampta FBTV'ye de açıklamalarda bulundu: "Tesisler de ortam da çok güzel. Antrenmanlar zorlu geçiyor ama bu çok önemli. Çünkü şampiyon olmak istiyorsanız iyi çalışmanız gerekiyor. Arkadaşlık üst seviyede. Almanca konuşan oyuncuların olması benim için avantaj. Tabii yine de bir dil sorunu oluyor. Türkçeyi öğrenmeye başladım ve geliştireceğim. Türk yemekleri çok güzel ama biraz dikkat etmem gerekiyor. Almanya'da bu kadar güzel yemek yok. Çay da yemekten sonra güzel gidiyor."

  1. 9.7.2019
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