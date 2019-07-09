Fenerbahçeli futbolcuların barbekü keyfi

Öğlen saatlerinde ise tesislerin bahçesinde barbekü yapıldı. Teknik heyet ve oyuncular yoğun idmanlardan sonra bol bol et tüketip hem enerji depoladı hem de birbirleriyle sohbet edip stres attı. U19 Takımı oyuncuları da barbeküde yer aldı. Akşam yapılan ikinci antrenmanda ise sahada yine kondisyon ağırlıklı varyasyonlar uygulandı. U19 Takımı da A takımla birlikte koordineli olarak çalışırken, aynı zamanda fonksiyon hareket testinden geçtiler.



YANAL'DAN BASINA İLGİ

Ersun Yanal, barbekü partisinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kampı takip eden gazetecilerle sohbet eden tecrübeli hoca, daha sonra fotoğraf çektirdi. İdari menajer Volkan Ballı da buluşmada yer aldı. Yanal, hazırlıklarını iyi gittiğini ifade ederken, transferlerden de oldukça memnun göründü.