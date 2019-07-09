Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!

Fenerbahçe'nin Muriç transferinin detayları netleşti. Sarı-Lacivertliler Kosovalı golcü için Çaykur Rizespor'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Bunun yanında Fenerbahçe'den Rizespor'a kiralık ve bonservisi ile gidecek isimler de netleşti.

Fenerbahçe Rizespor'a Burak Albayrak, Tarık Çetin ve Mahsun Çapkan'ı bonservisi ile, Oğuz Kağan Güçtekin'i ise kiralık olarak gönderdi.