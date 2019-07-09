Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Fenerbahçe, Vedat Muriç transferi için Çaykur Rizespor'a 3.5 milyon Euro'nun yanında dört oyuncuyu da kiralık ve bonservisi ile verecekti. Sarı-Lacivertlilerin vereceği bu isimler resmen açıklandı.
Fenerbahçe'nin Muriç transferinin detayları netleşti. Sarı-Lacivertliler Kosovalı golcü için Çaykur Rizespor'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Bunun yanında Fenerbahçe'den Rizespor'a kiralık ve bonservisi ile gidecek isimler de netleşti.
Fenerbahçe Rizespor'a Burak Albayrak, Tarık Çetin ve Mahsun Çapkan'ı bonservisi ile, Oğuz Kağan Güçtekin'i ise kiralık olarak gönderdi.
- 09.07.2019
- Güncelleme: 09.07.2019 11:04
- Ersun Yanal'dan sürpriz karar!
- Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Vedat Muriç'in film gibi hayatı
- Hıncal Uluç: "Fenerbahçe, Galatasaray'ı şamar oğlanına döndürdü"
- Fenerbahçe'den 3 transfer daha! İşte alacakları ücretler
- Beşiktaş'ın yeni sezon formaları basına sızdı! (2019 - 2020) Beşiktaş yeni sezon formaları
-
Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
-
Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
Toplam 1
Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
-
Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.