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09 Temmuz 2019, Salı
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'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!

Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!

, Vedat Muriç transferi için 'a 3.5 milyon Euro'nun yanında dört oyuncuyu da kiralık ve bonservisi ile verecekti. Sarı-Lacivertlilerin vereceği bu isimler resmen açıklandı.

'nin Muriç transferinin detayları netleşti. Sarı-Lacivertliler Kosovalı golcü için 'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Bunun yanında Fenerbahçe'den Rizespor'a kiralık ve bonservisi ile gidecek isimler de netleşti.

Fenerbahçe Rizespor'a Burak Albayrak, Tarık Çetin ve Mahsun Çapkan'ı bonservisi ile, Oğuz Kağan Güçtekin'i ise kiralık olarak gönderdi.

  1. 09.07.2019
  2. Güncelleme: 09.07.2019 11:04
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