Fenerbahçe'de Ozan'ın kankası Sadık

Alanyaspor'da sergilediği performans sonrası takıma geri dönen Ozan Tufan, idmanların en hırslı isimleri arasında yer alıyor. Fazla kilolarından da kurtulan genç oyuncunun takımdaki yeni kankisi ise Sadık Çiftpınar. İki oyuncu birlikte hareket edip, birbirlerine destek oluyor.





ALMANCI DOSTLUĞU

Max Kruse ve Murat Sağlam'ın transferiyle Fenerbahçe'deki Almanya doğumlu oyuncu sayısı 6'ya yükseldi. Bu durum Kruse'yi memnun etti. Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Tolgay ile rahat bir şekilde konuşan tecrübeli forvetin dil sorunu en aza inerken, takıma uyum sürecinin de daha kolay olması bekleniyor. Kanarya'da; Tolga Ciğerci, Ekici ve Tolgay dışında Hasan Ali de Almanya doğumlu...