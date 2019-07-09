Fenerbahçe'de Ozan'ın kankası Sadık
Alanyaspor'da sergilediği performans sonrası takıma geri dönen Ozan Tufan, idmanların en hırslı isimleri arasında yer alıyor. Fazla kilolarından da kurtulan genç oyuncunun takımdaki yeni kankisi ise Sadık Çiftpınar. İki oyuncu birlikte hareket edip, birbirlerine destek oluyor.
Alanyaspor'da sergilediği performans sonrası takıma geri dönen Ozan Tufan, idmanların en hırslı isimleri arasında yer alıyor. Fazla kilolarından da kurtulan genç oyuncunun takımdaki yeni kankisi ise Sadık Çiftpınar. İki oyuncu birlikte hareket edip, birbirlerine destek oluyor.
ALMANCI DOSTLUĞU
Max Kruse ve Murat Sağlam'ın transferiyle Fenerbahçe'deki Almanya doğumlu oyuncu sayısı 6'ya yükseldi. Bu durum Kruse'yi memnun etti. Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Tolgay ile rahat bir şekilde konuşan tecrübeli forvetin dil sorunu en aza inerken, takıma uyum sürecinin de daha kolay olması bekleniyor. Kanarya'da; Tolga Ciğerci, Ekici ve Tolgay dışında Hasan Ali de Almanya doğumlu...
- 9.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
Toplam 1
Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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