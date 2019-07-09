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09 Temmuz 2019, Salı
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'' istedi oldu''

''Fenerbahçe istedi oldu''

'nin yeni transferi , “’nin en katıldığım için mutlu ve gururluyum. İyi ki buradayım. Mücadelem ve gollerimle taraftara da bunu dedittireceğim.”

'nin yeni transferi dün 4 yıllık sözleşme imzalayıp, ilk açıklamal arını yaptı. 25 yaşındaki forvet, hayalindeki takımda olduğunu belirterek, "'nin en üye olduğum için çok mutluyum, gururluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum formaya kavuştum. Bu şanlı tarihe adımı inşallah yazdıracağım. Ben 'iyi ki' diyorum. İyi ki buradayım. Sahadaki mücadelemle, performansımla ve gollerimle taraftarıma da bunu dedirteceğim" dedi.

ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM
Kosovalı golcü, sarı-lacivertli taraftarlara da teşekkür ederek, "Sosyal medyadan bana ve eşime çok fazla mesaj atıldı. Hepsine teşekkür ediyorum. Bir kez daha 'İyi ki' diyorum. Buraya geldiğimiz için gururluyum. Anlı, şanlı tarihimize şampiyonluklar kazandırmak istiyorum. Tarihimize yakışır bir fubolcu olmak, sahada karakter ortaya koymak istiyorum. İnşallah hep birlikte nice güzel başarılara, şampiyonluklara diyorum..." ifadelerini kullandı. Muriç, Fenerbahçe'de 94 numaralı formayı giyecek.

KENDI HABERINI SUNDU
Muriç, Fenerbahçe'nin kanalında spiker olup, kendi haberini sundu: "Merhaba günün gelişmeleri ile karşınızdayız. Ana haber bültenine bir imza ile başlıyoruz. Kosovalı forvet Vedat Muriç, Türkiye'nin en büyük ailesine katıldı. Kulübümüz golcü futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İşte o tarihi imzanın görüntüleri. Fenerbahçe istedi oldu. Vedat Muriç, Fenerbahçe Youtube kanalında..."

: 3.5 MİLYON EURO PARA ALACAĞIZ
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç için Fenerbahçe'den 3.5 milyon euro para alacaklarını açıkladı. "Alacağımız oyuncularla birlikte bu rakam 5 milyon euro'yu bulacak" diyen Kartal, "Vedat'la konuştum ve bize yakın kulübün Fenerbahçe olduğunu söyledim. Ama baskı yapmadık. Abartıldığı gibi 'İlle de 'ı istiyorum' havasında değildi" diye konuştu.

VERİLECEK 3 İSİM BELLİ
Kanarya'nın ?'a vereceği 3 oyuncunun Tarık Çetin, Oğuz Kağan ve Burak Albayrak olduğu belirtildi. Son oyuncu konusunda ise Rizespor Barış Alıcı'yı istiyor, Fenerbahçe ise Mahsun Çapkan'ı önerdi. Görüşmeler sürüyor.

ARNAVUT BASINI: PEMBE DIZI BITTI

LAJMİ.NET: Vedat'ın Fenerbahçe'deki baş döndürücü maaşı. Muriç önce Galatasaray'la anlaştı ancak eski kulübü ile sarı-kırmızılı takım anlaşamadı.

TELEGRAFİ.COM: Rüya gerçek olduğunda: Muric bir zamanlar Türk takımının taraftarlığını yaptı, bugün Fenerbahçe'ye transferi resmileşti.

PEPİSKOPİ: Fenerbahçe, Muric'i transfer etti. Sırada Shkodran Mustafi ile var.

GAZETA BLİC: Muric pembe dizisi sona erdi.
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KARTAL: 3.5 MİLYON EURO PARA ALACAĞIZ
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç için Fenerbahçe'den 3.5 milyon euro para alacaklarını açıkladı. "Alacağımız oyuncularla birlikte bu rakam 5 milyon euro'yu bulacak" diyen Kartal, "Vedat'la konuştum ve bize yakın kulübün Fenerbahçe olduğunu söyledim. Ama baskı yapmadık. Abartıldığı gibi 'İlle de Galatasaray'ı istiyorum' havasında değildi" diye konuştu.

  1. 9.7.2019
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