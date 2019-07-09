Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç dün 4 yıllık sözleşme imzalayıp, ilk açıklamal arını yaptı. 25 yaşındaki forvet, hayalindeki takımda olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, gururluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum formaya kavuştum. Bu şanlı tarihe adımı inşallah yazdıracağım. Ben 'iyi ki' diyorum. İyi ki buradayım. Sahadaki mücadelemle, performansımla ve gollerimle taraftarıma da bunu dedirteceğim" dedi.

ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM

Kosovalı golcü, sarı-lacivertli taraftarlara da teşekkür ederek, "Sosyal medyadan bana ve eşime çok fazla mesaj atıldı. Hepsine teşekkür ediyorum. Bir kez daha 'İyi ki' diyorum. Buraya geldiğimiz için gururluyum. Anlı, şanlı tarihimize şampiyonluklar kazandırmak istiyorum. Tarihimize yakışır bir fubolcu olmak, sahada karakter ortaya koymak istiyorum. İnşallah hep birlikte nice güzel başarılara, şampiyonluklara diyorum..." ifadelerini kullandı. Muriç, Fenerbahçe'de 94 numaralı formayı giyecek.

KENDI HABERINI SUNDU

Muriç, Fenerbahçe'nin Youtube kanalında spiker olup, kendi transfer haberini sundu: "Merhaba günün gelişmeleri ile karşınızdayız. Ana haber bültenine bir imza ile başlıyoruz. Kosovalı forvet Vedat Muriç, Türkiye'nin en büyük ailesine katıldı. Kulübümüz golcü futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İşte o tarihi imzanın görüntüleri. Fenerbahçe istedi oldu. Vedat Muriç, Fenerbahçe Youtube kanalında..."

KARTAL: 3.5 MİLYON EURO PARA ALACAĞIZ

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç için Fenerbahçe'den 3.5 milyon euro para alacaklarını açıkladı. "Alacağımız oyuncularla birlikte bu rakam 5 milyon euro'yu bulacak" diyen Kartal, "Vedat'la konuştum ve bize yakın kulübün Fenerbahçe olduğunu söyledim. Ama baskı yapmadık. Abartıldığı gibi 'İlle de Galatasaray'ı istiyorum' havasında değildi" diye konuştu.

VERİLECEK 3 İSİM BELLİ

Kanarya'nın ?Çaykur Rizespor'a vereceği 3 oyuncunun Tarık Çetin, Oğuz Kağan ve Burak Albayrak olduğu belirtildi. Son oyuncu konusunda ise Rizespor Barış Alıcı'yı istiyor, Fenerbahçe ise Mahsun Çapkan'ı önerdi. Görüşmeler sürüyor.



ARNAVUT BASINI: PEMBE DIZI BITTI



LAJMİ.NET: Vedat'ın Fenerbahçe'deki baş döndürücü maaşı. Muriç önce Galatasaray'la anlaştı ancak eski kulübü ile sarı-kırmızılı takım anlaşamadı.



TELEGRAFİ.COM: Rüya gerçek olduğunda: Muric bir zamanlar Türk takımının taraftarlığını yaptı, bugün Fenerbahçe'ye transferi resmileşti.



PEPİSKOPİ: Fenerbahçe, Muric'i transfer etti. Sırada Shkodran Mustafi ile Mesut Özil var.



GAZETA BLİC: Muric pembe dizisi sona erdi.

?

KARTAL: 3.5 MİLYON EURO PARA ALACAĞIZ

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç için Fenerbahçe'den 3.5 milyon euro para alacaklarını açıkladı. "Alacağımız oyuncularla birlikte bu rakam 5 milyon euro'yu bulacak" diyen Kartal, "Vedat'la konuştum ve bize yakın kulübün Fenerbahçe olduğunu söyledim. Ama baskı yapmadık. Abartıldığı gibi 'İlle de Galatasaray'ı istiyorum' havasında değildi" diye konuştu.