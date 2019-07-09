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09 Temmuz 2019, Salı
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Altay’la 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Altay’la 4 yıllık sözleşme imzaladı

Transferin flaş ekibi , ’nün kalecisi ’ı da renklerine kattı. 4 yıllık imza atan 21 yaşındaki kaleci formayla poz verdi.

, yeni sezon öncesi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, kalecisi ile 4 senelik sözleşme imzalandığını açıkladı. Ankaragücü Başkanı , daha önce Fenerbahçe ile 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardıklarını ifade etmişti. Dün gün boyu kulüp binasında olan 21 yaşındaki file bekçisi, akşam saatlerinde kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Formayı giyen, Ülker Stadı'nda poz veren Altay ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler diliyoruz" denildi.

HAYALİM GERÇEK OLDU
Fenerbahçe'nin 4 yıllığına renklerine bağladığı Altay Bayındır, geçen yıl Ankaragücü'nde 19 resmi maçta görev yaptı. 21 yaşındaki file bekçisi 6 maçta kalesini gole kapatırken 29 gol yedi. Altay imza sonrası A.Gücü'ne veda mesajı gönderdi. Genç kaleci, Fenerbahçe'ye gelerek hayalini gerçekleştirdiğini dile getirdi.

  1. 9.7.2019
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