Fenerbahçe Altay’la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Transferin flaş ekibi Fenerbahçe, Ankaragücü’nün kalecisi Altay Bayındır’ı da renklerine kattı. 4 yıllık imza atan 21 yaşındaki kaleci formayla poz verdi.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır ile 4 senelik sözleşme imzalandığını açıkladı. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, daha önce Fenerbahçe ile 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardıklarını ifade etmişti. Dün gün boyu kulüp binasında olan 21 yaşındaki file bekçisi, akşam saatlerinde kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Formayı giyen, Ülker Stadı'nda poz veren Altay ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler diliyoruz" denildi.
HAYALİM GERÇEK OLDU
Fenerbahçe'nin 4 yıllığına renklerine bağladığı Altay Bayındır, geçen yıl Ankaragücü'nde 19 resmi maçta görev yaptı. 21 yaşındaki file bekçisi 6 maçta kalesini gole kapatırken 29 gol yedi. Altay imza sonrası A.Gücü'ne veda mesajı gönderdi. Genç kaleci, Fenerbahçe'ye gelerek hayalini gerçekleştirdiğini dile getirdi.
- 9.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Fenerbahçe Altay’la 4 yıllık sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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