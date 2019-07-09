Fenerbahçe Altay’la 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır ile 4 senelik sözleşme imzalandığını açıkladı. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, daha önce Fenerbahçe ile 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardıklarını ifade etmişti. Dün gün boyu kulüp binasında olan 21 yaşındaki file bekçisi, akşam saatlerinde kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Formayı giyen, Ülker Stadı'nda poz veren Altay ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler diliyoruz" denildi.



HAYALİM GERÇEK OLDU

Fenerbahçe'nin 4 yıllığına renklerine bağladığı Altay Bayındır, geçen yıl Ankaragücü'nde 19 resmi maçta görev yaptı. 21 yaşındaki file bekçisi 6 maçta kalesini gole kapatırken 29 gol yedi. Altay imza sonrası A.Gücü'ne veda mesajı gönderdi. Genç kaleci, Fenerbahçe'ye gelerek hayalini gerçekleştirdiğini dile getirdi.