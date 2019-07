Emre Belözoğlu: Ersun Hoca'nın antrenmanları biraz ağırdır

Akşam saatlerinde tesislere gelen deneyimli futbolcuyu teknik direktör Ersun Yanal, idari menajer Volkan Ballı, takım arkadaşları, U19 takımı oyuncuları, teknik kadrolar ile tesis çalışanları karşıladı.



Emre Belözoğlu'na sıcak bir karşılama yapılırken, U19 takımı oyuncuları deneyimli futbolcu ile bol bol fotoğraf çektirdi.



"YUVAMA DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, yuvasına döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi ve şöyle konuştu: "Benim için de çok farklı, çok güzel bir heyecan. Yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Bu ortamı yaşamak, antrenmanlara çıkmak, Kadıköy'e çıkmak çok farklı duygular. Bunları yaşamak için sabırsızlanıyorum. Şimdi önümüzde iyi bir hazırlanma süreci var. Milli takımdan dolayı hocamız bize diğer arkadaşlarımıza göre birer hafta fazla izin verdi. Ben de 1 gün önceden gelmek istedim. Yarın çalışmalar başlayacak. Profesyonel bir futbolcu için sezon başı antrenmanları çok önemlidir. Ersun hocanın antrenmanları da biraz ağırdır. Ona adapte olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Görevimizin bilincinde, yapmamız gerekenleri bilerek iyi bir kamp olur inşallah benim için de arkadaşlarım için de."



"OYUNCU ARKADAŞLARIMIZA ELİMİZDEN GELDİĞİNCE TECRÜBELERİMİZİ AKTARACAĞIZ"

Enerjiyi yukarı çekecek doğru karakterde oyuncularla beraber başarının yakalanabileceğini belirten Emre, şu ifadeleri kullandı: "Görevim, kulüp kültürünü ve aidiyetini takım arkadaşlarıma anlatmak. Yönetimimiz, hocamız beraber hareket ederek bazı oyuncuları içeriye mutlaka dahil edeceklerdir. Bizim de görevimiz kulübümüzün kültürünü, aidiyetini yeni gelen arkadaşlarımıza anlatmak. Kulübümüzün değerlerini, taraftarımızın beklentilerini, camiamızın isteklerini onlara doğru şekilde anlatmak, sahada ve saha dışında onlara yardımcı olmak. Bunun için burada olacağız. Önceliğimiz tabii ki saha içi olacak çünkü bizden beklenti yüksek. Fenerbahçe'nin olduğu her yerde hedef her zaman şampiyonluk ve kupadır. Hatta bazen burada şampiyonluklar da yetmez. O yüzden oyuncu arkadaşlarımıza, yeni gelen arkadaşlarımıza elimizden geldiğince tecrübelerimizi aktaracağız. Çünkü tecrübe daha fazla hata yapanda biraz daha fazla oluyor. Ben arkadaşlarıma göre biraz daha fazla hata yaptığım için biraz daha fazla tecrübeliyim. O yüzden elimden geldiğince onlara hem saha içinde hem de saha dışında yardımcı olacağım bundan önce yaptığım gibi."