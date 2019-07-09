Altay Bayındır'ın sakatlığı sürüyor
Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı kaleci Altay Bayındır'ın parmağında bulunan sakatlığı devam ediyor.
Fenerbahçe, Ankaragücü'nden kaleci Altay Bayındır'ı 4 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı kalecinin milli takımdan kalan sakatlığı ise devam ediyor. Bayındır, el parmağında bulunan hafif sakatlık sebebiyle iki hafta sonra tekrar kontrole gidecek. O zamana kadar takımla birlikte antrenmanlarına devam edecek.
- 09.07.2019
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nafi ünal bir beşiktaşlı olarak yönetime güveniyorum. Nasıl uygun olacaksa öyle yaparlar. iyi çalışmalar.
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Toplam 1
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şemsettin Her Zaman Her Yerde En BÜYÜK FENERBAHÇE
Altay Bayındır'ın sakatlığı sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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