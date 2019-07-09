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09 Temmuz 2019, Salı
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'ın sakatlığı sürüyor

Altay Bayındır'ın sakatlığı sürüyor

'nin 'nden kadrosuna kattığı kaleci 'ın parmağında bulunan sakatlığı devam ediyor.

'nin 'nden kadrosuna kattığı kaleci 'ın parmağında bulunan sakatlığı devam ediyor.

Fenerbahçe, Ankaragücü'nden kaleci Altay Bayındır'ı 4 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı kalecinin milli takımdan kalan sakatlığı ise devam ediyor. Bayındır, el parmağında bulunan hafif sakatlık sebebiyle iki hafta sonra tekrar kontrole gidecek. O zamana kadar takımla birlikte antrenmanlarına devam edecek.
  1. 09.07.2019
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