Allahyar: Fenerbahçe bir dev
Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar, sarı-lacivertli takım ile ilgili duygularını anlattı. İranlı golcü Fenerbahçe takımındaki atmosfere hayran kaldığını söyledi.
Yeni transfer Allahyar, sarı-lacivertli takımdaki atmosfere hayran kaldığını söyledi. "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Tarihi, hikayesi olan bir dev" diyen İranlı golcü, "Taraftarın ilgisi inanılmaz. Genç yaşta burada olmaktan çok mutluyum. Hocamız ve takım arkadaşlarım uyum sürecimi kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapıyor. Kadıköy'de sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum. Elimden gelenin fazlasını vereceğime, bu camiayı mutlu edeceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.
- 9.7.2019
-
Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
-
Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
Toplam 1
Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
-
Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Allahyar: Fenerbahçe bir dev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.