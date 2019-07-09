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09 Temmuz 2019, Salı
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: bir dev

Allahyar: Fenerbahçe bir dev

'nin transferi , sarı-lacivertli takım ile ilgili duygularını anlattı. İranlı golcü Fenerbahçe takımındaki atmosfere hayran kaldığını söyledi.

, sarı-lacivertli takımdaki atmosfere hayran kaldığını söyledi. " çok büyük bir kulüp. , hikayesi olan bir dev" diyen İranlı golcü, " ilgisi inanılmaz. yaşta burada olmaktan çok mutluyum. Hocamız ve takım arkadaşlarım uyum sürecimi kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapıyor. 'de sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum. gelenin fazlasını vereceğime, bu camiayı mutlu edeceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 9.7.2019
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