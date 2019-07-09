Allahyar: Fenerbahçe bir dev

Yeni transfer Allahyar, sarı-lacivertli takımdaki atmosfere hayran kaldığını söyledi. "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Tarihi, hikayesi olan bir dev" diyen İranlı golcü, "Taraftarın ilgisi inanılmaz. Genç yaşta burada olmaktan çok mutluyum. Hocamız ve takım arkadaşlarım uyum sürecimi kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapıyor. Kadıköy'de sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum. Elimden gelenin fazlasını vereceğime, bu camiayı mutlu edeceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.