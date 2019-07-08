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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Yelkende süper derece

Yelkende süper derece

Atina'da 2019 tarihleri arasında düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda , Avrupa 8.'si oldu. Son yarışa kadar şampiyonluk şansını devam ettiren Çıtak, Laser Radial'de ülkemiz adına son en iyi derecesini elde etti.

Atina'da 2019 tarihleri arasında düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda , Avrupa 8.'si oldu. Son yarışa kadar şampiyonluk şansını devam ettiren Çıtak, Laser Radial'de ülkemiz adına son en iyi derecesini elde etti.

MASAYA İKİ TAZE KUVVET
Masa Tenisi Süper Ligi'nde erkek ve kadınlarda şampiyon olan Fenerbahçe, erkek kadrosunu 'ta forma giyen ve ile güçlendirdi. İbrahim Gündüz 3 kez Ferdi Şampiyonu olurken, Talha Yiğenler ise 3 defa Ferdi Türkiye İkinciliği yaşadı.

  1. 8.7.2019
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