Yelkende süper derece
Atina'da 1-6 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenen Laser Radial Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Fenerbahçeli Yiğit Yalçın Çıtak, Avrupa 8.'si oldu. Son yarışa kadar şampiyonluk şansını devam ettiren Çıtak, Laser Radial'de ülkemiz adına son 12 yılın en iyi derecesini elde etti.
Atina'da 1-6 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenen Laser Radial Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Fenerbahçeli Yiğit Yalçın Çıtak, Avrupa 8.'si oldu. Son yarışa kadar şampiyonluk şansını devam ettiren Çıtak, Laser Radial'de ülkemiz adına son 12 yılın en iyi derecesini elde etti.
MASAYA İKİ TAZE KUVVET
Masa Tenisi Süper Ligi'nde erkek ve kadınlarda şampiyon olan Fenerbahçe, erkek kadrosunu Beşiktaş'ta forma giyen İbrahim Gündüz ve Talha Yiğenler ile güçlendirdi. İbrahim Gündüz 3 kez Türkiye Ferdi Şampiyonu olurken, Talha Yiğenler ise 3 defa Ferdi Türkiye İkinciliği yaşadı.
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
Toplam 1
Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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