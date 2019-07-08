Aleksander Kolarov sağlık kontrolünden geçti! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Aleksander Kolarov sağlık kontrolünden geçti!

Aleksander sağlık kontrolünden geçti!

Aleksander Kolarov sağlık kontrolünden geçti!

'nin transfer gündeminde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Aleksander , Roma'da takım arkadaşlarıyla birlikte sağlık kontrolünden geçti.

'nin transfer listesinde bulunan Aleksander , Roma'da takım arkadaşlarıyla birlikte sağlık kontrolünden geçti. Sarı-Lacivertlilerin, 'ın mutlaka takımda görmek istediği Kolarov'un transferi için görüşmeleri sürdürdüğü biliniyor.

  1. 08.07.2019
  2. Güncelleme: 08.07.2019 15:13
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aleksander Kolarov sağlık kontrolünden geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN