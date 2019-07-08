Aleksander Kolarov sağlık kontrolünden geçti!
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Aleksander Kolarov, Roma'da takım arkadaşlarıyla birlikte sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Aleksander Kolarov, Roma'da takım arkadaşlarıyla birlikte sağlık kontrolünden geçti. Sarı-Lacivertlilerin, Ersun Yanal'ın mutlaka takımda görmek istediği Kolarov'un transferi için görüşmeleri sürdürdüğü biliniyor.
- 08.07.2019
- Güncelleme: 08.07.2019 15:13
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Aleksander Kolarov sağlık kontrolünden geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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