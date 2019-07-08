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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Kjaer için en ciddi Fenerbahçe

İspanyol 'Eldesmarque. com' sitesi, Sevilla'nın gözden çıkardığı Simon için en ciddi taliplinin olduğunu yazdı. Sarı-lacivertli kulübün, nedeniyle kiralama seçeneği üzerinde durduğu belirtildi. 30 yaşındaki Kjaer'in gelişmeleri tatilden takip ettiği bildirildi.

İspanyol 'Eldesmarque. com' sitesi, Sevilla'nın gözden çıkardığı Simon için en ciddi taliplinin olduğunu yazdı. Sarı-lacivertli kulübün, nedeniyle kiralama seçeneği üzerinde durduğu belirtildi. 30 yaşındaki Kjaer'in gelişmeleri tatilden takip ettiği bildirildi.

  1. 8.7.2019
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