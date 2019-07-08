Kjaer için en ciddi Fenerbahçe
İspanyol 'Eldesmarque. com' sitesi, Sevilla'nın gözden çıkardığı Simon Kjaer için en ciddi taliplinin Fenerbahçe olduğunu yazdı. Sarı-lacivertli kulübün, mali durumu nedeniyle kiralama seçeneği üzerinde durduğu belirtildi. 30 yaşındaki Kjaer'in gelişmeleri tatilden takip ettiği bildirildi.
İspanyol 'Eldesmarque. com' sitesi, Sevilla'nın gözden çıkardığı Simon Kjaer için en ciddi taliplinin Fenerbahçe olduğunu yazdı. Sarı-lacivertli kulübün, mali durumu nedeniyle kiralama seçeneği üzerinde durduğu belirtildi. 30 yaşındaki Kjaer'in gelişmeleri tatilden takip ettiği bildirildi.
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Kjaer için en ciddi Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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