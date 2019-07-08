Kjaer için en ciddi Fenerbahçe

İspanyol 'Eldesmarque. com' sitesi, Sevilla'nın gözden çıkardığı Simon Kjaer için en ciddi taliplinin Fenerbahçe olduğunu yazdı. Sarı-lacivertli kulübün, mali durumu nedeniyle kiralama seçeneği üzerinde durduğu belirtildi. 30 yaşındaki Kjaer'in gelişmeleri tatilden takip ettiği bildirildi.