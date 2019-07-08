Fenerbahçe'nin Muriç zaferi

Vedat Muriç savaşında son gülen Fenerbahçe oldu... Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Kosovalı golcüyü 4 yıllığına renklerine bağladı. Başkan vekili Semih Özsoy, Galatasaray'ın da talip olduğu Muriç ve menajeri Haluk Canatar ile önceki gün bir araya gelip, ibreyi Kadıköy'e çevirmişti. Dün kulüp binasına gelen menajer Haluk Canatar ile yapılan görüşmede kesin anlaşma sağlanıp, imzalar atıldı. Çaykur Rizespor'a paranın yanı sıra 4 oyuncu verileceği belirtildi.



ASLAN'A TAŞ: NE DERSEK O OLUR

İkisi kiralık, ikisi bonservisiyle verilecek oyunculardan birisi Oğuz Kağan. Diğerleri Rize'nin futbolcularla yapacağı görüşmelerin ardından kesinleşecek. Para ise 3.5 milyon euro'dan az olmayacak. Sağlık kontrolünden geçirilen Vedat'ın bugün Topuk Yaylası'na giderek, takıma katılması bekleniyor. Fenerbahçeli yönetici Metin Sipahioğlu, transferin ardından sosyal medyada, "Biz ne dersek o olur.. #Biz Fenerbahçeyiz VEDAT MURİÇ" yazarak, Galatasaray'a taş attı.



HOŞ GELDiN VEDAT

Fenerbahçe, kulübün resmi internet sitesinden, "Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Vedat Muriç konusunda, kulübü ve kendisiyle UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanmıştır. Önümüzdeki 4 yıl formamızı gururla taşıyacak 1994 doğumlu Kosovalı forvete Türkiye'nin en büyük ailesine hoş geldin diyor; şimdiden Fenerbahçemiz ile nice başarılar diliyoruz." dedi.



GiRESUN'DA PARLADI

Futbola Kosova'nın KF Liria takımında başlayan Vedat Muriç, Arnavutluk'un KF Teuta ve KS Besa Kavaje takımlarında oynadı. 2014 yazında bedelsiz olarak geldiği Giresunspor'da 69 maçta 23 gol, 4 asist üreterek adını duyurdu. 1 Temmuz 2016'da Gençlerbirliği'ne (55 maç/10 gol+1 asist) transfer olan Kosovalı oyuncu, Ocak 2018'de Çaykur Rizespor'a geçti. 1.5 sezonda 25 gol, 11 asistlik performansıyla Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

1 TAŞLA 4 KUŞ!

Ali Koç "Winwin" kampanyasına devam ediyor. Vedat Muriç transferi, sadece takımın güçlenmesi veya ihtiyacı için değil, en önemli rakibinden de önemli bir oyuncuyu eksiltmek için önemliydi. Başardılar. İşin takas yönünde de kazanım oldu. Oğuz Kağan gibi gelecek vadeden bir genç, oynama şansı bulduğu anda İsmail Kartal'ın elinde gelişecek ve farklı hale gelecektir. Aynı karardaki üçüncü doğru budur. Vedat'ın, Ersun Yanal sisteminde kilit rolü olacak. Baskılı oyunu seven bir teknik adam için, önde uzun ve yüksek top oynayacağı bir santraforu olması, sorunların yarısını çözmesi demek. Bir transferde dört kuş vuruldu, tebrikler. MİNİ YORUM GÜRCAN BİLGİÇ



ÖNCE ALEV SONRA ViDEO

Sarı-lacıvertlıler dün saat 13.53'te resmi twitter hesabından önce alev emojisi paylaşıp transferin müjdesini verdi. Yaklaşık bir saat sonra ise Vedat Muriç için hoş geldin videosu yayınlandı: "Biz Fenerbahçeyiz. Ait olunacak en güzel yer giyilecek en güzel forma. Türkiye'nin en büyük ailesine hoş geldin! Vedat Muriç."