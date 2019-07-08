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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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'nin Muriç zaferi

Fenerbahçe'nin Muriç zaferi

Ezeli rakibi ile girdiği yarışını kazanan Kanarya, Kosovalı forveti 4 yıllığına renklerine bağladı. Yeni hücum hattı Kruse&Muriç’ten oluşacak.

Vedat Muriç savaşında son gülen oldu... Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Kosovalı golcüyü 4 yıllığına renklerine bağladı. Başkan vekili Semih Özsoy, 'ın da talip olduğu Muriç ve menajeri ile önceki gün bir araya gelip, ibreyi Kadıköy'e çevirmişti. Dün kulüp binasına gelen menajer Haluk Canatar ile yapılan görüşmede kesin anlaşma sağlanıp, imzalar atıldı. 'a paranın yanı sıra 4 oyuncu verileceği belirtildi.

ASLAN'A TAŞ: NE DERSEK O OLUR
İkisi kiralık, ikisi bonservisiyle verilecek oyunculardan birisi . Diğerleri Rize'nin futbolcularla yapacağı görüşmelerin ardından kesinleşecek. Para ise 3.5 milyon euro'dan az olmayacak. Sağlık kontrolünden geçirilen Vedat'ın bugün 'na giderek, takıma katılması bekleniyor. Fenerbahçeli yönetici Metin Sipahioğlu, transferin ardından sosyal medyada, "Biz ne dersek o olur.. #Biz Fenerbahçeyiz " yazarak, Galatasaray'a taş attı.

HOŞ GELDiN VEDAT
Fenerbahçe, kulübün resmi internet sitesinden, " ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Vedat Muriç konusunda, kulübü ve kendisiyle UEFA prosedürleri çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanmıştır. Önümüzdeki 4 yıl formamızı gururla taşıyacak 1994 doğumlu Kosovalı forvete Türkiye'nin en büyük ailesine hoş geldin diyor; şimdiden Fenerbahçemiz ile nice başarılar diliyoruz." dedi.

GiRESUN'DA PARLADI
Futbola Kosova'nın KF Liria takımında başlayan Vedat Muriç, Arnavutluk'un KF Teuta ve KS Besa Kavaje takımlarında oynadı. 2014 yazında bedelsiz olarak geldiği Giresunspor'da 69 maçta 23 gol, 4 asist üreterek adını duyurdu. 1 Temmuz 2016'da Gençlerbirliği'ne (55 maç/10 gol+1 asist) transfer olan Kosovalı oyuncu, Ocak 2018'de Çaykur Rizespor'a geçti. 1.5 sezonda 25 gol, 11 asistlik performansıyla Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

1 TAŞLA 4 KUŞ!
"Winwin" kampanyasına devam ediyor. Vedat Muriç transferi, sadece takımın güçlenmesi veya ihtiyacı için değil, en önemli rakibinden de önemli bir oyuncuyu eksiltmek için önemliydi. Başardılar. İşin takas yönünde de kazanım oldu. Oğuz Kağan gibi gelecek vadeden bir genç, oynama şansı bulduğu anda 'ın elinde gelişecek ve farklı hale gelecektir. Aynı karardaki üçüncü doğru budur. Vedat'ın, sisteminde kilit rolü olacak. Baskılı oyunu seven bir teknik adam için, önde uzun ve yüksek top oynayacağı bir santraforu olması, sorunların yarısını çözmesi demek. Bir transferde dört kuş vuruldu, tebrikler. MİNİ YORUM GÜRCAN BİLGİÇ

ÖNCE ALEV SONRA ViDEO
Sarı-lacıvertlıler dün saat 13.53'te resmi twitter hesabından önce alev emojisi paylaşıp transferin müjdesini verdi. Yaklaşık bir saat sonra ise Vedat Muriç için hoş geldin videosu yayınlandı: "Biz Fenerbahçeyiz. Ait olunacak en güzel yer giyilecek en güzel forma. Türkiye'nin en büyük ailesine hoş geldin! Vedat Muriç."

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  1. 8.7.2019
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