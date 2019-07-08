Fenerbahçe'de yolcular Aprona

Eljif için en ciddi teklif Napoli'den geldi. Masadaki rakam 12 milyon euro. Pazarlığın devam ettiği bildirildi. Zajc ve Jailson için de Rus, İtalyan ve Arap takımları devrede... İki oyuncunun satışından da kasaya 13 milyon euro'ya yakın bir rakam girecek. Geçtiğimiz sezon Juliano, Josef ve Fernandao'nun satışından 25 milyon euro'luk kaynak oluşturan sportif direktör Comolli'nin yine aynı başarıyı sağlamak için büyük çaba harcadığı dile getirildi.