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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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'de yolcular Aprona

Fenerbahçe'de yolcular Aprona

Yargı Dairesi'nin FFP konusunda vereceği kararı bekleyen , transferde sıkıntı yaşamamak için oyuncu satışı için çaba harcıyor. Gönderilmek istenen isimler Elmas, ve . Görüşmeler sürüyor.

için en ciddi teklif 'den geldi. Masadaki rakam 12 milyon euro. Pazarlığın devam ettiği bildirildi. ve için de Rus, İtalyan ve Arap takımları devrede... İki oyuncunun satışından da kasaya 13 milyon euro'ya yakın bir rakam girecek. Geçtiğimiz sezon Juliano, Josef ve Fernandao'nun satışından 25 milyon euro'luk kaynak oluşturan sportif direktör Comolli'nin yine aynı başarıyı sağlamak için büyük çaba harcadığı dile getirildi.

  1. 8.7.2019
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