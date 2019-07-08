Fenerbahçe'de yolcular Aprona
UEFA Yargı Dairesi'nin FFP konusunda vereceği kararı bekleyen Fenerbahçe, transferde sıkıntı yaşamamak için oyuncu satışı için çaba harcıyor. Gönderilmek istenen isimler Eljif Elmas, Zajc ve Jailson. Görüşmeler sürüyor.
Eljif için en ciddi teklif Napoli'den geldi. Masadaki rakam 12 milyon euro. Pazarlığın devam ettiği bildirildi. Zajc ve Jailson için de Rus, İtalyan ve Arap takımları devrede... İki oyuncunun satışından da kasaya 13 milyon euro'ya yakın bir rakam girecek. Geçtiğimiz sezon Juliano, Josef ve Fernandao'nun satışından 25 milyon euro'luk kaynak oluşturan sportif direktör Comolli'nin yine aynı başarıyı sağlamak için büyük çaba harcadığı dile getirildi.
- 8.7.2019
-
Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
-
Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
Toplam 1
Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
-
Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Fenerbahçe'de yolcular Aprona haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.