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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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ile şimdi de için karşı karşıya

Fenerbahçe ile Galatasaray şimdi de Deniz Türüç için karşı karşıya

ile Vedat Muriç'ten sonra şimdi de için kapışıyor. Kayserispor Başkanı , “İki takımla da görüşmeler sürüyor” dedi.

, Kayserisporlu için de teklif yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Erol , 26 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin yanı sıra ile de temaslarının sürdüğünü söyleyerek, "Fenerbahçe ile anlaştığımız doğru değil. Şu an iki takımla da görüşmeler var. Önümüzdeki hafta önemli gelişmeler olacaktır. Galatasaray, transfer yapabilmek için futbolcu satmak zorunda. Fenerbahçe ise 'dan gelecek raporu bekliyor" dedi. Türüç, geçen sezon 26 maçta 3 gol, 5 asist üretmişti.

  1. 8.7.2019
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