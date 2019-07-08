Fenerbahçe ile Galatasaray şimdi de Deniz Türüç için karşı karşıya
Fenerbahçe ile Galatasaray Vedat Muriç'ten sonra şimdi de Deniz Türüç için kapışıyor. Kayserispor Başkanı Bedir, “İki takımla da görüşmeler sürüyor” dedi.
Fenerbahçe, Kayserisporlu Deniz Türüç için de teklif yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Erol Bedir, 26 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray ile de temaslarının sürdüğünü söyleyerek, "Fenerbahçe ile anlaştığımız doğru değil. Şu an iki takımla da görüşmeler var. Önümüzdeki hafta önemli gelişmeler olacaktır. Galatasaray, transfer yapabilmek için futbolcu satmak zorunda. Fenerbahçe ise UEFA'dan gelecek raporu bekliyor" dedi. Türüç, geçen sezon 26 maçta 3 gol, 5 asist üretmişti.
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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