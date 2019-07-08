Fenerbahçe ile Galatasaray şimdi de Deniz Türüç için karşı karşıya

Fenerbahçe, Kayserisporlu Deniz Türüç için de teklif yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Erol Bedir, 26 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray ile de temaslarının sürdüğünü söyleyerek, "Fenerbahçe ile anlaştığımız doğru değil. Şu an iki takımla da görüşmeler var. Önümüzdeki hafta önemli gelişmeler olacaktır. Galatasaray, transfer yapabilmek için futbolcu satmak zorunda. Fenerbahçe ise UEFA'dan gelecek raporu bekliyor" dedi. Türüç, geçen sezon 26 maçta 3 gol, 5 asist üretmişti.