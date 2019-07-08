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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Eski Fenerbahçeli 'e gitti!

Eski Fenerbahçeli Ekpe Udoh Çin'e gitti!

Gelecek sezon ne yapacağı merakla beklenen 'nin eski yıldızı  kararını verdi. Fenerbahçe Beko, ve CSKA ’dan beklediği yüksek maaşlı kontratı alamayan Ekpe Udoh, ’e transfer oldu.

Gelecek sezon ne yapacağı merakla beklenen 'nin eski yıldızı kararını verdi. Yıldız oyuncunun gelecek sezon tarihi bir kontratla 'de forma giyeceği öğrenildi.

Eurohoops'un haberine göre; Yıldız basketbolcu, Çin Ligi'nden Bejing Ducks ile 1 sezonluk sözleşme imzaladı.

Tekrar Fenerbahçe ile dirsek temasında bulunan aynı zamanda bir çok Euroleague takımının da hedefinde bulunan Udoh, istediği kontratı Avrupa'da bulamayınca ve Sarı Lacivertli ekibin de Lauvergne'i takımda tutması sonrası yönünü Çin'e çevirdi.

  1. 08.07.2019
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