Gelecek sezon ne yapacağı merakla beklenen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ekpe Udoh kararını verdi. Fenerbahçe Beko, Real Madrid ve CSKA Moskova’dan beklediği yüksek maaşlı kontratı alamayan Ekpe Udoh, Çin’e transfer oldu.
Gelecek sezon ne yapacağı merakla beklenen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ekpe Udoh kararını verdi. Yıldız oyuncunun gelecek sezon tarihi bir kontratla Çin'de forma giyeceği öğrenildi.
Eurohoops'un haberine göre; Yıldız basketbolcu, Çin Ligi'nden Bejing Ducks ile 1 sezonluk sözleşme imzaladı.
Tekrar Fenerbahçe ile dirsek temasında bulunan aynı zamanda bir çok Euroleague takımının da hedefinde bulunan Udoh, istediği kontratı Avrupa'da bulamayınca ve Sarı Lacivertli ekibin de Lauvergne'i takımda tutması sonrası yönünü Çin'e çevirdi.
- 08.07.2019
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Eski Fenerbahçeli Ekpe Udoh Çin'e gitti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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