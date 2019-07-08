‘CSKA’dakinden az kazanacağım’
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi De Colo, kısa ve net konuştu. Fransız basketbolcu, "Fenerbahçe'deki sözleşmem CSKA'dakinden daha düşük. Bu benim için sorun değil. Bu tercihten çok mutluyum. Fenerbahçe'yi sadece Obradovic için tercih etmedim. Burada basketbolun çok önemli bir yeri var" dedi.
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi De Colo, kısa ve net konuştu. Fransız basketbolcu, "Fenerbahçe'deki sözleşmem CSKA'dakinden daha düşük. Bu benim için sorun değil. Bu tercihten çok mutluyum. Fenerbahçe'yi sadece Obradovic için tercih etmedim. Burada basketbolun çok önemli bir yeri var" dedi.
TYLER ENNİS'LE YOLLAR AYRILDI
De Colo'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyun kurucusu Tyler Ennis'le yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada, Ennis'le karşılıklı anlaşıldığı ve sözleşmedeki ikinci yıl opsiyonunun kullanılmaması kararının alındığı ifade edildi.
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
‘CSKA’dakinden az kazanacağım’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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