‘CSKA’dakinden az kazanacağım’

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi De Colo, kısa ve net konuştu. Fransız basketbolcu, "Fenerbahçe'deki sözleşmem CSKA'dakinden daha düşük. Bu benim için sorun değil. Bu tercihten çok mutluyum. Fenerbahçe'yi sadece Obradovic için tercih etmedim. Burada basketbolun çok önemli bir yeri var" dedi.



TYLER ENNİS'LE YOLLAR AYRILDI

De Colo'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyun kurucusu Tyler Ennis'le yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada, Ennis'le karşılıklı anlaşıldığı ve sözleşmedeki ikinci yıl opsiyonunun kullanılmaması kararının alındığı ifade edildi.