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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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’dakinden az kazanacağım’

‘CSKA’dakinden az kazanacağım’

Beko'nun yeni transferi De , kısa ve net konuştu. basketbolcu, "Fenerbahçe'deki sözleşmem 'dakinden daha düşük. Bu benim için sorun değil. Bu tercihten çok mutluyum. Fenerbahçe'yi sadece Obradovic için tercih etmedim. Burada basketbolun çok önemli bir yeri var" dedi.

Beko'nun yeni transferi De , kısa ve net konuştu. basketbolcu, "Fenerbahçe'deki sözleşmem 'dakinden daha düşük. Bu benim için sorun değil. Bu tercihten çok mutluyum. Fenerbahçe'yi sadece Obradovic için tercih etmedim. Burada basketbolun çok önemli bir yeri var" dedi.

TYLER ENNİS'LE YOLLAR AYRILDI
De Colo'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe Beko Erkek Takımı, Kanadalı oyun kurucusu Tyler 'le yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada, Ennis'le karşılıklı anlaşıldığı ve sözleşmedeki ikinci yıl opsiyonunun kullanılmaması kararının alındığı ifade edildi.

  1. 8.7.2019
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