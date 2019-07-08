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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Binlerce taraftarı 'na akın etti

Binlerce Fenerbahçe taraftarı Topuk Yaylası'na akın etti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , ’nda taraftarlarıyla buluştu. ve futbolcular, 12. adamla bir aradaydı, antrenman sahasında büyük coşku vardı.

Topuk Yaylası dün sarı-laciverte boyandı... Binlerce taraftarı, takımlarının kamp yaptığı 'deki tesislere akın etti. , , , , ve birçok yakın illerden takımlarına destek için 'na gelen taraftarlar; futbolcular, teknik heyet ve başkanla bir araya geldi. Antrenman sahasının etrafından toplanan 12. adam, başkan , teknik direktör ve tüm takım oyuncularıyla sohbet etme fırsatı yakaladı.

Yaklaşık 1.5 saat süren etkinlikte futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren, formalarını imzalatan Fenerbahçe taraftarları, uzun süre de yaptıkları tezahüratlarla güne damga vurdu. 7'den 70'e, kadın ve çocuk taraftarların da yer aldığı Topuk Yaylası'nda futbolcuların tesislerden çıkış anında da büyük coşku yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, yaktıkları meşalelerle Topuk Yaylası'nda görsel bir şölene imza attı.
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'FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ HERKES GÖRÜYOR'
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan , dünkü atmosferden çok etkilendi. Kendileri için güzel bir motivasyon olduğunu belirten yıldız futbolcu, "İnşallah hepimizi güzel bir sene bekler. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zor sezondan sonra bu sevgiyi görmek, doğru yerde olduğumuzu gösteriyor. Bu kulübün büyüklüğünü de herkes BiNLERCE TARAFTAR DÜN DÜZCE'YE AKIN ETTi görüyor" ifadelerini kullandı.

  1. 8.7.2019
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