Binlerce Fenerbahçe taraftarı Topuk Yaylası'na akın etti
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Topuk Yaylası’nda taraftarlarıyla buluştu. Ali Koç Ersun Yanal ve futbolcular, 12. adamla bir aradaydı, antrenman sahasında büyük coşku vardı.
Topuk Yaylası dün sarı-laciverte boyandı... Binlerce Fenerbahçe taraftarı, takımlarının kamp yaptığı Düzce'deki tesislere akın etti. İstanbul, Ankara, Zonguldak, Bursa, Karabük ve birçok yakın illerden takımlarına destek için Topuk Yaylası'na gelen taraftarlar; futbolcular, teknik heyet ve başkanla bir araya geldi. Antrenman sahasının etrafından toplanan 12. adam, başkan Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal ve tüm takım oyuncularıyla sohbet etme fırsatı yakaladı.
Yaklaşık 1.5 saat süren etkinlikte futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren, formalarını imzalatan Fenerbahçe taraftarları, uzun süre de yaptıkları tezahüratlarla güne damga vurdu. 7'den 70'e, kadın ve çocuk taraftarların da yer aldığı Topuk Yaylası'nda futbolcuların tesislerden çıkış anında da büyük coşku yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, yaktıkları meşalelerle Topuk Yaylası'nda görsel bir şölene imza attı.
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'FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ HERKES GÖRÜYOR'
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, dünkü atmosferden çok etkilendi. Kendileri için güzel bir motivasyon olduğunu belirten yıldız futbolcu, "İnşallah hepimizi güzel bir sene bekler. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zor sezondan sonra bu sevgiyi görmek, doğru yerde olduğumuzu gösteriyor. Bu kulübün büyüklüğünü de herkes BiNLERCE TARAFTAR DÜN DÜZCE'YE AKIN ETTi görüyor" ifadelerini kullandı.
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Binlerce Fenerbahçe taraftarı Topuk Yaylası'na akın etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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