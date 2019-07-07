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07 Temmuz 2019, Pazar
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Para+villa+ilgi daha ne olsun!

Para+villa+ilgi daha ne olsun!

, ", 'ye giderek kumar mı oynadı?" sorusuna cevap aradı. Gazetenin editörlerinden , "Kumar değil. 6 milyon euro kazanacak. Bu 'da aldığı en iyi teklifin iki katı. bir villada bedava konaklama da var. Fenerbahçe ona, büyük bir hayran kitlesini ve istediği parayı sundu" dedi.

, ", 'ye giderek kumar mı oynadı?" sorusuna cevap aradı. Gazetenin editörlerinden , "Kumar değil. 6 milyon euro kazanacak. Bu 'da aldığı en iyi teklifin iki katı. bir villada bedava konaklama da var. Fenerbahçe ona, büyük bir hayran kitlesini ve istediği parayı sundu" dedi.

  1. 7.7.2019
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