Para+villa+ilgi daha ne olsun!

Bild, "Kruse, Fenerbahçe'ye giderek kumar mı oynadı?" sorusuna cevap aradı. Gazetenin editörlerinden Axel Hesse, "Kumar değil. Yılda 6 milyon euro kazanacak. Bu Almanya'da aldığı en iyi teklifin iki katı. Şık bir villada bedava konaklama da var. Fenerbahçe ona, büyük bir hayran kitlesini ve istediği parayı sundu" dedi.