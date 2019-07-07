Para+villa+ilgi daha ne olsun!
Bild, "Kruse, Fenerbahçe'ye giderek kumar mı oynadı?" sorusuna cevap aradı. Gazetenin editörlerinden Axel Hesse, "Kumar değil. Yılda 6 milyon euro kazanacak. Bu Almanya'da aldığı en iyi teklifin iki katı. Şık bir villada bedava konaklama da var. Fenerbahçe ona, büyük bir hayran kitlesini ve istediği parayı sundu" dedi.
Bild, "Kruse, Fenerbahçe'ye giderek kumar mı oynadı?" sorusuna cevap aradı. Gazetenin editörlerinden Axel Hesse, "Kumar değil. Yılda 6 milyon euro kazanacak. Bu Almanya'da aldığı en iyi teklifin iki katı. Şık bir villada bedava konaklama da var. Fenerbahçe ona, büyük bir hayran kitlesini ve istediği parayı sundu" dedi.
- 7.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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