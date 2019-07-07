Frey’e Rize talip oldu
Ersun Yanal'ın planları arasında yer almayan Michael Frey'e Çaykur Rizespor ve Genk talip oldu. Rize'nin Frey'i Muriç'in yerine monte etmeyi planladığı bildirildi. Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdüren Frey, kulüpler anlaşınca masaya oturacak.
Ersun Yanal'ın planları arasında yer almayan Michael Frey'e Çaykur Rizespor ve Genk talip oldu. Rize'nin Frey'i Muriç'in yerine monte etmeyi planladığı bildirildi. Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdüren Frey, kulüpler anlaşınca masaya oturacak.
- 7.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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