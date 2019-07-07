Frey’e Rize talip oldu

Ersun Yanal'ın planları arasında yer almayan Michael Frey'e Çaykur Rizespor ve Genk talip oldu. Rize'nin Frey'i Muriç'in yerine monte etmeyi planladığı bildirildi. Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdüren Frey, kulüpler anlaşınca masaya oturacak.