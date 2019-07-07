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07 Temmuz 2019, Pazar
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Frey’e talip oldu

Frey’e Rize talip oldu

'ın planları arasında yer almayan 'e ve Genk talip oldu. 'nin Frey'i Muriç'in yerine monte etmeyi planladığı bildirildi. 'nda çalışmalarını sürdüren Frey, kulüpler anlaşınca masaya oturacak.

Ersun Yanal'ın planları arasında yer almayan 'e ve Genk talip oldu. 'nin Frey'i Muriç'in yerine monte etmeyi planladığı bildirildi. 'nda çalışmalarını sürdüren Frey, kulüpler anlaşınca masaya oturacak.

  1. 7.7.2019
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