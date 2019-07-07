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07 Temmuz 2019, Pazar
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'’ye verip hata yaptık!'

'Fenerbahçe’ye verip hata yaptık!'

Altınordu Başkanı , ve kaleci 'i geçen sezon başında 'ye satarak hata yaptıklarını dile getirdi. Özkan, "Hiçbirinize 'de oynamayı tavsiye etmiyorum. Berke gitti ne olduğu belli değil, Barış gitti ne olduğu belli değil. Buradan hemen Avrupa'ya gideceklerdi" diye konuştu.

Altınordu Başkanı , ve kaleci 'i geçen sezon başında 'ye satarak hata yaptıklarını dile getirdi. Özkan, "Hiçbirinize 'de oynamayı tavsiye etmiyorum. Berke gitti ne olduğu belli değil, Barış gitti ne olduğu belli değil. Buradan hemen Avrupa'ya gideceklerdi" diye konuştu.

  1. 7.7.2019
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