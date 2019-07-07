Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
Vedat Muriç transferinde büyük mesafe kat eden ve işi bitirip santrfor sorununa çözüm bulmayı hedefleyen Fenerbahçe, mutlu sona ulaşmaya yakın... Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe ile her konuda anlaştıklarını sosyal medya hesabından açıkladı. Kartal, işin artık oyuncu ile Fenerbahçe arasında yapılacak görüşmelere bağlı olduğunu duyurdu. Muriç ile Galatasaray da ilgileniyordu ve transfer savaşını kazanan sarı lacivertliler oldu.
Fenerbahçe için son dakika transfer açıklaması... Son olarak A Spor'a konuşan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç transferi hakkında "Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın gözüküyor ama bu, Galatasaray'ın o teklife çıkamayacağı anlamına gelmez. İnşallah birkaç gün içinde bu konu kapanır ve biz de rahatlarız." ifadelerini kullanmıştı.
Kartal, sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımında, Muriç transferi için Fenerbahçe ile her konuda anlaştıklarını yazdı.
- 07.07.2019
- Güncelleme: 07.07.2019 12:46
- Fatih Terim'in "Oğlum" dediği yıldızı Fenerbahçe kaptı
- Beşiktaş'a büyük piyango! Tam 31 Milyon...
- Ve Diagne'nin yeni takımı belli oluyor! Menajeri resmen açıkladı | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
- Fenerbahçe'nin çok sürpriz transferi! Böyle duyurdular ve para da açıklandı... Son dakika Fenerbahçe haberleri
- Fatih Terim'den Mehmet Topal kararı
-
Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
-
Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
Toplam 1
Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
-
Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.