Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri

Fenerbahçe için son dakika transfer açıklaması... Son olarak A Spor'a konuşan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç transferi hakkında "Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın gözüküyor ama bu, Galatasaray'ın o teklife çıkamayacağı anlamına gelmez. İnşallah birkaç gün içinde bu konu kapanır ve biz de rahatlarız." ifadelerini kullanmıştı.

Kartal, sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımında, Muriç transferi için Fenerbahçe ile her konuda anlaştıklarını yazdı.