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07 Temmuz 2019, Pazar
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'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri

Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri

transferinde büyük mesafe kat eden ve işi bitirip santrfor sorununa çözüm bulmayı hedefleyen , mutlu sona ulaşmaya yakın... Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe ile her konuda anlaştıklarını hesabından açıkladı. Kartal, işin artık oyuncu ile Fenerbahçe arasında yapılacak görüşmelere bağlı olduğunu duyurdu. Muriç ile da ilgileniyordu ve savaşını kazanan sarı lacivertliler oldu.

için son dakika açıklaması... Son olarak A Spor'a konuşan Başkanı Hasan Kartal, transferi hakkında "Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın gözüküyor ama bu, 'ın o teklife çıkamayacağı anlamına gelmez. İnşallah birkaç gün içinde bu konu kapanır ve biz de rahatlarız." ifadelerini kullanmıştı.

Kartal, hesabından yaptığı son dakika paylaşımında, Muriç transferi için Fenerbahçe ile her konuda anlaştıklarını yazdı.

Vedat Muriç A Spor'a konuştu!
Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması

  1. 07.07.2019
  2. Güncelleme: 07.07.2019 12:46
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