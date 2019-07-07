Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Rodrigues mesaj yolladı
Fenerbahçe'nin 2 yıllığına kiralamak için anlaştığı Garry Rodrigues'in de önümüzdeki hafta Topuk Yaylası'na gelerek, çalışmalara başlaması bekleniyor. Hollandalı oyuncunun, instagram hesabından önceki gün yaptığı, "Zor olsa bile, daima kalbini takip et!" şeklindeki paylaşım dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin 2 yıllığına kiralamak için anlaştığı Garry Rodrigues'in de önümüzdeki hafta Topuk Yaylası'na gelerek, çalışmalara başlaması bekleniyor. Hollandalı oyuncunun, instagram hesabından önceki gün yaptığı, "Zor olsa bile, daima kalbini takip et!" şeklindeki paylaşım dikkat çekti.
- 7.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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