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07 Temmuz 2019, Pazar
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'nin anlaşmaya vardığı Rodrigues mesaj yolladı

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Rodrigues mesaj yolladı

'nin 2 yıllığına kiralamak için anlaştığı 'in de önümüzdeki hafta 'na gelerek, çalışmalara başlaması bekleniyor. Hollandalı oyuncunun, instagram hesabından önceki gün yaptığı, "Zor olsa bile, daima kalbini takip et!" şeklindeki paylaşım dikkat çekti.

'nin 2 yıllığına kiralamak için anlaştığı 'in de önümüzdeki hafta 'na gelerek, çalışmalara başlaması bekleniyor. Hollandalı oyuncunun, instagram hesabından önceki gün yaptığı, "Zor olsa bile, daima kalbini takip et!" şeklindeki paylaşım dikkat çekti.

  1. 7.7.2019
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