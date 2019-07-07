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07 Temmuz 2019, Pazar
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antrenmanlarına taraftar yasağı

Fenerbahçe antrenmanlarına taraftar yasağı

, A takımın 'ndaki idmanlarına seyirci alınmayacağını açıkladı. Resmi siteden yapılan duyuruda, kararın futbolcuların konsantrasyonu ve motivasyonu düşünülerek alındığı vurgulanırken, taraftarlardan anlayış istendi.

, A takımın 'ndaki idmanlarına seyirci alınmayacağını açıkladı. Resmi siteden yapılan duyuruda, kararın futbolcuların konsantrasyonu ve motivasyonu düşünülerek alındığı vurgulanırken, taraftarlardan anlayış istendi.

  1. 7.7.2019
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