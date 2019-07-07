Fenerbahçe antrenmanlarına taraftar yasağı
Fenerbahçe, A takımın Topuk Yaylası'ndaki idmanlarına seyirci alınmayacağını açıkladı. Resmi siteden yapılan duyuruda, kararın futbolcuların konsantrasyonu ve motivasyonu düşünülerek alındığı vurgulanırken, taraftarlardan anlayış istendi.
Fenerbahçe, A takımın Topuk Yaylası'ndaki idmanlarına seyirci alınmayacağını açıkladı. Resmi siteden yapılan duyuruda, kararın futbolcuların konsantrasyonu ve motivasyonu düşünülerek alındığı vurgulanırken, taraftarlardan anlayış istendi.
- 7.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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