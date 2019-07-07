Diego Reyes America’ya

Kiralık gittiği Leganes'ten geri dönen Diego Reyes'in Meksika'nın Club America takımına dönebileceği iddia edildi. Goal. com, bu transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını belirtti. Reyes'in Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.