Diego Reyes America’ya
Kiralık gittiği Leganes'ten geri dönen Diego Reyes'in Meksika'nın Club America takımına dönebileceği iddia edildi. Goal. com, bu transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını belirtti. Reyes'in Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Kiralık gittiği Leganes'ten geri dönen Diego Reyes'in Meksika'nın Club America takımına dönebileceği iddia edildi. Goal. com, bu transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını belirtti. Reyes'in Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
- 7.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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