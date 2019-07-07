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07 Temmuz 2019, Pazar
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America’ya

Diego Reyes America’ya

Kiralık gittiği Leganes'ten geri dönen 'in 'nın takımına dönebileceği iddia edildi. Goal. com, bu transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını belirtti. Reyes'in ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Kiralık gittiği Leganes'ten geri dönen 'in 'nın takımına dönebileceği iddia edildi. Goal. com, bu transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını belirtti. Reyes'in ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

  1. 7.7.2019
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