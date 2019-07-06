İsmail Köybaşı ve Mehmet Topal Avrupa’yı istiyor
Kulüple yolları ayrılan İsmail Köybaşı ve Mehmet Topal Avrupa'da takım arıyor. İki oyuncunun da menajerliğini yapan Batur Altıparmak'ın Avrupa'dan birkaç kulüple görüştüğü kaydedildi.
Kulüple yolları ayrılan İsmail Köybaşı ve Mehmet Topal Avrupa'da takım arıyor. İki oyuncunun da menajerliğini yapan Batur Altıparmak'ın Avrupa'dan birkaç kulüple görüştüğü kaydedildi. Tecrübeli isimlerin beklediği teklifleri alamadığı takdirde Türkiye'den takım bakacakları dile getirildi.
- 6.7.2019
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‘Audi Cup’ta buluşalım’
Toplam 1
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Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Toplam 1
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ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
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