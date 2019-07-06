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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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ve Avrupa’yı istiyor

İsmail Köybaşı ve Mehmet Topal Avrupa’yı istiyor

Kulüple yolları ayrılan ve Avrupa'da takım arıyor. İki oyuncunun da menajerliğini yapan 'ın Avrupa'dan birkaç kulüple görüştüğü kaydedildi.

Kulüple yolları ayrılan ve Avrupa'da takım arıyor. İki oyuncunun da menajerliğini yapan 'ın Avrupa'dan birkaç kulüple görüştüğü kaydedildi. Tecrübeli isimlerin beklediği teklifleri alamadığı takdirde 'den takım bakacakları dile getirildi.

  1. 6.7.2019
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