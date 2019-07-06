Fenerbahçe Altay Bayındır'ı kadrosuna katıyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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'nin yeni transferi yola çıktı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı!

'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezona yepyeni bir kadro ile merhaba diyecek bir kadro kurmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertlilerde yeni transferde sıcak gelişme... Allahyar, , ve ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler 5.transferini duyurmaya hazırlanıyor. İşte transferin detayları...

transferde durmuyor. Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bu bağlamda , , ve Allahyar'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nden 'ı da kadrosuna katmak üzere. Ankaragücü Başkanı da genç futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıklamıştı. Gelinen durumda Altay Bayındır ve Fenerbahçe yönetimi arasındaki ufaz pürüzler de giderildi.



PAZARTESİ GELECEK
Genç file bekçisinin Pazartesi günü Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Ankaragücü kulübüne 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Altay ise yıllık 500 bin euro maaş alacak.

Altay Bayındır'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraf İstanbul'a doğru yola çıktığı şeklinde yorumlandı;




  1. 06.07.2019
  2. Güncelleme: 06.07.2019 22:57
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