Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı!

Fenerbahçe transferde durmuyor. Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bu bağlamda Emre Belözoğlu, Murat Sağlam, Max Kruse ve Allahyar'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nden Altay Bayındır'ı da kadrosuna katmak üzere. Ankaragücü Başkanı da genç futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıklamıştı. Gelinen durumda Altay Bayındır ve Fenerbahçe yönetimi arasındaki ufaz pürüzler de giderildi.





PAZARTESİ GELECEK

Genç file bekçisinin Pazartesi günü Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Ankaragücü kulübüne 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Altay ise yıllık 500 bin euro maaş alacak.



Altay Bayındır'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraf İstanbul'a doğru yola çıktığı şeklinde yorumlandı;







