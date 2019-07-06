Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Bekir’e Inter kancası

Altyapıda forma giyen Bekir Akın'ın İnter, S.Lizbon ve Bologna'nın transfer takibine girdiği ileri sürüldü. İtalyan basınından Sport Face'in haberine göre İnter'in 17 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için oldukça istekli olduğunun altı çizildi. Bologna ile yarışacağı kaydedildi.