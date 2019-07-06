Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Bekir’e Inter kancası - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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'nin genç futbolcusu Bekir’e Inter kancası

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Bekir’e Inter kancası

Altyapıda forma giyen 'ın , S.Lizbon ve 'nın takibine girdiği ileri sürüldü. İtalyan basınından 'in haberine göre İnter'in 17 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için oldukça istekli olduğunun altı çizildi. Bologna ile yarışacağı kaydedildi.

Altyapıda forma giyen 'ın , S.Lizbon ve 'nın takibine girdiği ileri sürüldü. İtalyan basınından 'in haberine göre İnter'in 17 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için oldukça istekli olduğunun altı çizildi. Bologna ile yarışacağı kaydedildi.

  1. 6.7.2019
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