Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Bekir’e Inter kancası
Altyapıda forma giyen Bekir Akın'ın İnter, S.Lizbon ve Bologna'nın transfer takibine girdiği ileri sürüldü. İtalyan basınından Sport Face'in haberine göre İnter'in 17 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için oldukça istekli olduğunun altı çizildi. Bologna ile yarışacağı kaydedildi.
Altyapıda forma giyen Bekir Akın'ın İnter, S.Lizbon ve Bologna'nın transfer takibine girdiği ileri sürüldü. İtalyan basınından Sport Face'in haberine göre İnter'in 17 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için oldukça istekli olduğunun altı çizildi. Bologna ile yarışacağı kaydedildi.
- 6.7.2019
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‘Audi Cup’ta buluşalım’
Toplam 1
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Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
Toplam 1
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ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
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eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Bekir’e Inter kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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