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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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'den taraftar paylaşımı

Fenerbahçe'den taraftar paylaşımı

 Kulübü'nden yapılan açıklamada,  A Takımı'nın  Tesisleri'ndeki kampı süresince antrenmanlara izleyici alınmayacağı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kararın futbolcuların konsantrasyonu ve motivasyonu düşünülerek alındığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
" A Takımımızın, hazırlıkları kapsamında Serkan Acar Resort & Sports Tesisleri'nde yaptığı kamp süresince, antrenmanlarımıza izleyici alınmayacaktır.
Bu karar tamamen futbolcularımızın konsantrasyonu ve motivasyonu düşünülerek, yeni sezona daha iyi hazırlanabilmeleri için alınmıştır.
Her zaman olduğu gibi yeni sezonda da Fenerbahçemizin en büyük gücü ve destekçisi olacak büyük Fenerbahçe taraftarının bilgisine sunuyor; 'Her şey Fenerbahçemiz için!' diyen taraftarlarımızın konuyu anlayışla karşılayacaklarına inanıyoruz."

  1. 06.07.2019
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